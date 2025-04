La carrera en la Carrera

Javier F. Barrera Granada Domingo, 13 de abril 2025, 23:42 | Actualizado 23:48h. Comenta Compartir

Las previsiones del tiempo aciertan lo mismo que las encuestas en tiempos de elecciones. Nada. Poco. Casi nada. O mejor. Unas veces aciertan y otras ... no, con lo que nunca se sabe. Valga esta frase última lo mismo para la política que para la Semana Santa. Por eso, la gente llena las calles el Domingo de Ramos porque no se fía, no sabe, o no contesta. Pero ahí están en San Andrés como si fuera el último día, aunque es el primero.

Si miras al cielo de Granada, por donde Lorca dice que se sale bastante bien, y así lo recuerdan Los Planetas en una premiada película que no va sobre su vida y milagros, luce a las cinco de la tarde del Domingo de Ramos un sol primaveral que pica, brilla y da gustito. Sobre todo si eres hermano, cofrade, granadino o turista y te has pasado la semana enfrascado en la lectura de los partes meteorológicos que arruinaban la salida de las procesiones. Noticia relacionada Catalina y Mencía, las mellizas cautivaron en la Santa Cena: «No pararon de echarles fotos»» Sin embargo, ha sido como el alcalde que ganó cuando todo el mundo lo miraban cual caballo perdedor o el diputado que respiró a última hora al saber que conservaba su poltrona. Con nubecillas, que haberlas las había, pero con sol y el calor que manda un Domingo de Ramos según Granada en condiciones. De domingo a domingo Dicen los que saben de lo que hay que saber que esta Semana Santa en Granada se recordará, sin saber lo que pueda pasar de aquí al Domingo de Resurrección con sus Facundillos, por el estreno de una nueva carrera oficial que llevará a las hermandades por la Carrera de las Angustias. Es decir, que habrá una carrera por la Carrera y los Titulares de hermandades y cofradías pasarán por delante de la Virgen de las Angustias en su Basílica. La carrera oficial que habrán de cumplir las 32 cofradías de la Semana Santa de Granada comienza a la altura de la basílica de Nuestra Señora de las Angustias, en la Carrera de la Virgen, donde está ubicado el palco de toma de horas para la entrada de cada una de las federadas. Dado que además del tiempo esta contracrónica habla de votaciones y elecciones, no está de más recordar que los trescientos metros en los que crece la carrera oficial han sido objeto de debates sinodales, hasta el punto que en la votación tras un pleno en la que se aprobó el nuevo recorrido 17 hermanos votaron a favor y 14 en contra. Un margen de tres para el que no hubo encuestas ni valieron las previsiones, meteorológicas o no. Es hora entonces de mirar el palquímetro, una herramienta de Inteligencia Artificial imaginaria que sirve para comprobar el estado de los palcos que se dispersan a lo largo de la carrera oficial de la Semana Santa. Responde a la necesidad de comprobar el ambiente, ya que han pasado de ser el año pasado 681 a los actuales 1.054. Se han incorporado 259 palcos hasta llegar a la Fuente de las Batallas y Bibataubín, donde se han instalado 76 palcos continuando con la plaza del Campillo, con 40 palcos y los 12 de la plaza de Mariana Pineda. Se unen los que actualmente hay en calle Ángel Ganivet y plaza de las Pasiegas, con lo que suman un total de 1.054 frente a los 681 actuales, con lo que han crecido un 54% más. ¿Qué dice el palquímetro este Domingo de Ramos? Estaba al cien por cien. Significa que hay más ganas de Semana Santa en Granada de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad, que ya es decir. La gente se apelotonaba por la tarde en la plaza de la Mariana y frente a la Virgen de las Angustias. El cielo se cerraba un poquito. La gente miraba al cielo.

