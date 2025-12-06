Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En Diagonal

Libertadcon empatía

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:56

Menudos sopapos están dando al escritor David Uclés. Y no por su novela. Sopapos posteriores a los que ya le daban en esas redes sociales ... de las que se fue. Lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid. Le han hecho las cuentas. Rodrigo Blanco Calderón ha calculado que si un autor gana el 10% de cada libro y su novela cuesta 24,90, recibe 2,49. Multiplicado por 300.000 serían 747.000 euros menos los impuestos. Yo qué sé. Lo que me dejó perpleja fue cuando recordó «el célebre estribillo de Jarcha, de una libertad desprovista de empatía». Vale, tengo manía a la palabra empatía (como a muchas otras que no uso; ponerme en lugar de otros sí lo hago), pero que venga el muchacho triste de la gorra a renombrar 'libertad sin ira' como 'libertad con empatía' me pone en el lugar de los viejos que dicen que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.

