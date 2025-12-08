Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Inteligencia nacional

Es una cualidad cervantina que el Gobierno y sus críticos quizá se atribuyan con demasiada facilidad

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:06

Comenta

No hay quien se lo crea. Nada de esto es razonable. Y aguantamos, por paciencia o por apatía, vaya si aguantamos. Es un rasgo de ... carácter. El estoicismo es nuestra insignia desde hace siglos. Excepto en los territorios de la excepcionalidad informativa, la mayoría ciudadana quiere elecciones para superar el colapso democrático. Y si no, no se van a echar a la calle. No es su estilo. Precipitarse, como les dice el sentido común, sería contraproducente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    La casa del Realejo donde vive Totolín
  7. 7 La empresa de Granada que inventó el champán y el whisky sin alcohol
  8. 8

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  9. 9

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  10. 10 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inteligencia nacional