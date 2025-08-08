Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Huesos de Aceituna

Educación vip

Una vez más, Jaén pierde. Para obsequiárselos, no lo olviden, a una universidad privada que cobrará lo que tenga que cobrar y que expulsará sin pretenderlo a un número indeterminado de jóvenes que no podrá pagarse esos estudios.

José Luis González

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:53

Hay tres tipos de spots publicitarios que me ponen los pelos de punta cuando pasan por delante de mi nariz: los referidos a las alarmas ... en viviendas, los de seguros médicos y los de universidades privadas. Los primeros porque la mayoría de empresas del sector –con algunas notables excepciones– mienten con tal descaro en sus anuncios que hasta el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha decidido poner coto a semejante siembra de ansiedad y miedo injustificados. Los segundos, claro está, porque es gravísimo que, en España en general y en Andalucía en particular, la empresa privada esté sustituyendo a la pública en un servicio tan esencial como la Sanidad, con la aquiescencia de las administraciones públicas, y muy particularmente de las comunidades autónomas gobernadas para la derecha y la ultraderecha. Aunque, como pasó en Andalucía durante la última etapa de Susana Díaz, coaligada con C's, fuera un gobierno socialista el que comenzara a lapidar los servicios públicos con aquella injustificada –y ahora muy reforzada– rebaja de los impuestos a los grandes patrimonios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Educación vip

Educación vip