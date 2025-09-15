Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Erosión democrática en Israel y resistencias internas a la guerra de Gaza

Inmaculada Szmolka Vida

Profesora titular de Ciencia Política y de la Administración UGR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:15

La comunidad internacional se ha mostrado incapaz de detener la guerra en Gaza, que ha provocado ya más de 60.000 muertes y el inconmensurable ... sufrimiento de la población gazatí; principalmente, por el respaldo militar y diplomático de EE UU a Israel, la disfuncionalidad de la ONU, la tibia y divida respuesta de la Unión Europea —tanto diplomática como en la adopción de sanciones severas contra el estado israelí— y la exigua respuesta de los países árabes. Dado el fracaso internacional, cabe preguntarse si un cambio en la política belicista del gobierno de Israel podría proceder de la acción y presión de actores políticos y sociales israelíes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Erosión democrática en Israel y resistencias internas a la guerra de Gaza