El mago de 'Verano azul'

Agustín Moreno Fernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02

Hasta en el llamado turismo de «sol y playa» cabe ir más allá. En el caso de Nerja, una valiosa opción es, además, para quienes ... la vieron por televisión o la descubren hoy en internet, volver sobre los pasos de 'Verano azul'. Una serie con valores imperecederos, como la amistad, capaz de abordar temas difíciles para un público infantil y juvenil. Y entre las cuestiones espinosas, la más espinosa: la muerte, hablando en primera persona para decir que incluso en la Arcadia y en cualquier paraíso, como en el nerjeño, allí está ella. Acercarse al camposanto de Nerja para recordar el entierro de Chanquete se presenta, sin embargo, una vana empresa porque, sorpresa, no se hallará allí ningún cerro coronado por una cruz, que es lo filmado. Y es que se trataba de una escena grabada en Almuñécar. En el cementerio nerjeño de veras sí hay, en cambio, una tumba, un nicho que mezcla realidad con ficción, que pertenece a quien hizo del mago Masip, el actor vasco Sergio Arteta que, jubilado, se retiró a Nerja.

