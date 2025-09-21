Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Bravo. EFE

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

Juan Bravo critica «el silencio» del Gobierno frente a la crisis de las pulseras antimaltratadores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:17

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el Partido Popular continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya definió ... la semana pasada como «masacre». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de la formación, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

