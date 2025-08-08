El partido amistoso entre Recreativo Granada y Torremolinos queda cancelado

R. I. Viernes, 8 de agosto 2025, 16:36 Comenta Compartir

El Granada anunció la cancelación de su duelo amistoso ante el Juventud Torremolinos, previsto para el domingo 10 en la Ciudad Deportiva nazarí sin alegar causa alguna. Se trataba del quinto encuentro de la pretemporada.

Después de medirse al Loja, el Huétor Tájar, el Almería B y el Atlético Porcuna en lo que va de verano, al filial le queda enfrentarse al Atlético Malagueño el viernes 22, al Maracena el sábado 23 y al Churriana el viernes 29 antes de arrancar la competición.

