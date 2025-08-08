Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores del Recreativo Granada esta pretemporada. GCF
Pretemporada

El partido amistoso entre Recreativo Granada y Torremolinos queda cancelado

Ambos clubes anuncian la suspensión del duelo previsto para este domingo 10 sin alegar ninguna causa

R. I.

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:36

El Granada anunció la cancelación de su duelo amistoso ante el Juventud Torremolinos, previsto para el domingo 10 en la Ciudad Deportiva nazarí sin alegar causa alguna. Se trataba del quinto encuentro de la pretemporada.

Después de medirse al Loja, el Huétor Tájar, el Almería B y el Atlético Porcuna en lo que va de verano, al filial le queda enfrentarse al Atlético Malagueño el viernes 22, al Maracena el sábado 23 y al Churriana el viernes 29 antes de arrancar la competición.

