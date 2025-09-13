Pacheta: «Busco la manera de ganar y que sea continuo sin que haya dudas»

Pacheta pasó revista a la actualidad de su equipo en la rueda de prensa previa al partido entre el Granada y el Leganés. Estas fueron ... las manifestaciones del preparador burgalés en su comparecencia.

DISPONIBILIDAD: «Lo primero de todo, quiero felicitar a María Pérez por su medalla de oro en los 35 km marcha en el Mundial de Tokio. Sé que es granadinista. Respecto a lo otro, están progresando adecuadamente Bouldini y Diallo. Ambos tienen difícil llegar, pero ya empieza a estar en dinámica. Son las dos únicas dudas. Los demás, están todos. De la selección se suele llegar con alguna molestia, pero nada grave».

HONGLA: «Mi objetivo es sacarle rendimiento a todos. Hongla es un buen futbolista. Él tiene que estar condiciones. Es otro más en la plantilla y hay que empujarle y sacarle el máximo. El míster es luego el que decide quién juega, pero con los asuntos profesionales y personales hay que saber convivir, con todo lo que nos rodea. Estamos expuestos a la crítica. Yo intento capar lo que me llega, tanto lo bueno como lo malo. Ni soy tan alto y guapo cuando gano ni soy un desastre cuando pierdo. Hay que evolucionar y sacar rendimiento».

CÓMO SE TRABAJA EN LAS DESCONEXIONES DEFENSIVAS: «Somos una plantilla joven. En estos momentos, solo hay tres jugadores por encima de 30 años. Hay otros dos más asomando, solamente. Tenemos 16 incorporaciones. Nos estamos adaptando. La desconexiones se corrigen viéndolas, admitiéndolas y entrenándolas. El jugador se tiene que sentir seguro, pero si cometes un error, hay que corregirlo, para eso estamos. Nos preocupan esos errores. Hay de varios. Tenemos que arreglarlo entrenando y cogiendo confianza. Exponiéndoles a la misma situación y superándolas. El fútbol es tan rico tan caprichoso, tan curioso, que cada acción es distinta. Puedo prever cosas, pero otras no.

RENDIMIENTO DE SOLA: Con respecto a Sola, puede jugar en ambas bandas. Con el Getafe llegó a jugar de 'nueve'. Él es lateral y es mejor en la derecha, pero ahora mismo nos viene bien en la izquierda. Él es muy crítico y lo primero que hizo al final del partido fue hablar con nosotros y los compañeros y admite los fallos. Es un chico maduro y que nos puede aportar mucho. Él es mejor en derecha, insisto.

PORTERÍA: «Soy un entrenador que cambia en la portería. A veces lo hago también de sistema. Busco la manera de ganar y que sea continuo sin que haya dudas, con mis pilares fundamentales que no se resquebrajen. Hay muchos detalles. Tengo dos porteros buenos. Tengo que adivinar bien cuándo es el momento del cambio y por qué lo hago. Es un debate que sé que está en la calle. Tenemos a Luca ahora mismo y vimos bien a Astralaga con la selección sub 21.

PASCUAL: «Ganó todos los duelos que peleó en Málaga. Es fantástico con el balón, tiene pegada y su reto es transmitir esa energía, ser bduro apretando, sin balón. Es lo que tiene que ir mejorando para ser 'top', tiene ese reto personal».

LEGANÉS: «Es un buen equipo y bien entrenado con Paco (López). Me consta el legado que ha dejado aquí. Tengo buena relación con él porque estamos en contacto con el Comité de Entrenadores, es excepcional. El Leganés e sun equipo de muy buenos futbolistas. Dux, Miguel, Diego y Juan Cruz son muy buenos en Primera. Están jugando allí porque tienen músculo financiero para sujetarlos. Tienen una buena transición, son precisos, con gente fuerte en construcción y experiencia atrás. Pero estamos en condiciones de ganar este domingo. Estamos entrenando bien. Es difícil aceptar no ganar, pero creo que hay muchas alternativas dentro de la plantilla ahora, hay gente camaleónica y también específicos. Estamos en el camino correcto. Todo se construye a través de las victorias».

AMBIENTE: «Si quieres ganar, tienes que chutar. Jugamos con tres centrales, pero fue el día que más llegamos. No hay ninguna duda de que tengo que tener más ocasiones de gol que el rival, tengo que ser fiel al entrenamiento. Hubo cosas en la segunda parte de Málaga que se parece a lo que trabajamos y es curioso que entonces sí fuéramos mejores que el rival. Mi defensa también fue mejor en ese tramo, pero podemos hacer más cosas, semejantes a lo que entrenamos. Hay mucho margen de crecimiento. Si funciona lo que hacemos, en vez de diez, lo haremos cuarenta. Esto nos puede da premio. Ese rigor táctico que nos lleva a lo demás hará que el jugador crea en ello. Hay que ser fiel al entrenamiento, lo que creemos y las condiciones que tenemos. Intento que saquen el talento».

RESULTADOS A REMOLQUE: «Espero que no nos pese cuando vayamos por delante y vayamos a por el segundo, que es algo que no sucedía el año pasado. Tenemos que jugar igual siempre, ir a por otro gol, vayamos como vayamos. No enseño a replegar aunque va vamos ganando. Creo que esto nos llevará muchos días a ganar, aunque a veces pierda en el 90».

BOULDINI Y STOICHKOV: Stoichkov vino por Uzuni, pero es menos vertical y más elaborativo, se queda menos delante del portero. Lo de Bouldini vino porque necesitábamos un 'nueve' de unas características y en esa negociación aparece el intercambio. Le deseo lo mejor, pero accedo porque creo en la plantilla que tenemos, hay más sustitutos para él que para un perfil como el de Bouldini. Podemos hacer ciertos movimientos gracias a ello«.