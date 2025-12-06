Continuidad, energía e intensidad

El Granada sumó en el Reino de León una victoria muy valiosa llena de oficio, sufrimiento y trabajo. Los triunfos valen todos iguales en un ... torneo regular, pero hay algunos que poseen repercusiones más importantes que los tres puntos.

El firmado entra sin duda en esa categoría. El equipo rojiblanco necesitaba ese balón de oxígeno y lo logró después de una primera parte bastante buena y una segunda donde los hombres de Pacheta se tuvieron que poner el mono de trabajo para defender su mínima ventaja. Fue un triunfo a pico y pala. El conjunto granadino va perfilándose, sostenido en sus ganancias, como un paciente pescador. En León, en una jornada lluviosa, se sentó al borde de un enorme charco con su caña y esperó sin urgencias a que algo picara su anzuelo. Resulta que fue una ballena. Quién lo iba a decir, pero estaba allí, justo donde Jorge Pascual vio que se movía algo.

La victoria, la segunda a domicilio en lo que va de curso, supone un refuerzo tremendo para este Granada que por fin abandona la zona roja de la clasificación, aunque lo importante es que retoma el pulso del triunfo y confirma, en un partido que podía marcar tendencia, que cotiza en positivo. Me comentaba mi amigo Luis Benigno, buen seguidor rojiblanco, que el Granada tiene que sobrevivir hasta enero, donde espera refuerzos y, antes, ir recuperando a jugadores vitales. Con victorias se sobrevive bien y más mostrando la capacidad competitiva, el oficio y la tensión para aguantar en los momentos de mayor dominio rival. El partido tuvo una profunda carga emocional porque llegaba en una carroza fúnebre y salió a lomos de un corcel blanco.

Resumir la importante victoria en Pascual no es exagerado porque su influencia en todos los aspectos del juego fue extrema. El joven delantero (22 años) cogió de la mano a los suyos y lideró, junto al central Loïc, una victoria que devuelve al Granada a la vida. El ariete almeriense ya ha superado una sequía goleadora que le señaló en sus primeros partidos como titular. Los seis goles en su mochila, cuatro de Liga y dos de Copa, son su mejor antídoto contra cualquier crisis.

Volver a ganar. El renacido Granada buscará ante una AD Ceuta en alza su segunda victoria seguida para seguir reduciendo la distancia con la zona noble. Pacheta está consiguiendo lo que parecía imposible, pero el entrenador burgalés es consciente de la necesidad de dotar de continuidad a un estado que exige no reducir un ápice el nivel de intensidad y energía. La gran amenaza ahora es la recaída, lo que supondría un golpe anímico colosal tanto para el equipo como para su gente, tan ávida de buenas noticias como recelosa de que casi siempre sean efímeras.