Hongla y Gumbau siguen en el centro del campo pero con 'interrogante'

Aun con la marcha de Gonzalo Villar al Dínamo de Zagreb, el centro del campo del Granada presenta cinco efectivos disponibles que, en teoría, se ... tendrían que presentar para el arranque de la pretemporada el próximo día 10 de julio. Sin embargo, hay dos pivotes que tienen un 'interrogante' sobre la cabeza.

El principal en esta situación es Martin Hongla. El camerunés, que sigue de vacaciones en su país, espera novedades sobre su traspaso al Aris de Salónica, que pareció adquirir ritmo hace unos días, pero que se ha vuelto a ralentizar, aparentemente por cuestiones relacionadas más con el jugador que entre los clubes, que estaban próximos al acuerdo económico.

Si todo se solventa, Hongla acabará en tierras griegas y no tendrá que asomar por la Ciudad Deportiva para entrenarse con Pacheta y su cuerpo técnico dentro de unos días. Un preparador que sacó su mejor versión en el Valladolid, pero del que ahora separaría caminos, en parte por el alto sueldo que tiene Hongla.

El otro jugador bajo la incógnita es Gerard Gumbau. No ha habido novedad respecto a su situación y por ahora no ha activado la opción de cesión obligatoria a Primera en caso de que alguien le iguale el salario. El catalán tiene un año más de contrato con los rojiblancos y, si no encuentra otro destino, tendrá que cumplirlo en principio. Sergio Ruiz también concluye en 2026, pero en su caso el Granada le quiere renovar. Trigueros también tiene un año más. El quinto es el nuevo, Alemañ.