El Granada cierra la jornada tercero por la cola

El Granada, que empezó la jornada fuera del descenso, cerró la fecha 9 en LaLiga Hypermotion en zona para precipitarse a 1ª RFEF, tercero por ... la cola, posición vigésima. Tiene nueve puntos y baja escalones por las reacciones de varios conjuntos.

Pese a que los rojiblancos han experimentado una notable mejora en los cuatro últimos encuentros, en los que está invicto y suma ocho puntos, queda claro que todavía pesa sobremanera el horrendo arranque de campeonato. Un lastre que los de Pacheta tratan de compensar ahora con una mejor línea de juego. En el objetivo, alcanzar un quinto encuentro sin perder en Andorra, donde buscará el segundo triunfo consecutivo a domicilio.

Este mismo lunes, el Córdoba, que tenía su misma recaudación, se puso con doce puntos, 13º, tras ganar a la Cultural Leonesa, que queda 21º con ocho unidades.

El Sporting se despegó este domingo hasta los doce puntos también, 12º, al vencer por 2-1 al Racing. El Albacete, 16º con diez puntos, firmó un 0-0 en casa ante el Ceuta, 14º, con doce. El Mirandés, 17º, repitió este marcador y alcanzó los nueve, por los once de su rival, el Leganés, 16º.

El Málaga dio el gran tirón derrotando al hasta esta jornada líder, el Deportivo, por 3-0. Los costasoleños alcanzan el puesto 16º, con once puntos. La Real Sociedad, que partía como colista, salta a la 18ª posición, con nueve unidades, tras su 3-0 al Andorra.

No levanta cabeza el Zaragoza, último clasificado con seis puntos, cuya crisis supuso el relevo de su entrenador. Emilio Larraz, de su filial, el Deportivo Aragón, sustituyó a Gabi.