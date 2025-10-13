El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini

El club sigue excedido en el límite salarial y tendrá que esperar a ventas en enero para afrontar refuerzos

Granada. El Granada no acudirá al ... mercado libre de delanteros –ya escaso de por sí a esta altura de la temporada– por la lesión de Mohamed Bouldini, aun en el caso de que tenga para varios meses de convalecencia en el peor de los escenarios, algo que se desconoce todavía, pendiente de más pruebas médicas para descartar la afectación ósea, que sí le daría gravedad al percance. El club rojiblanco sigue excedido en el límite coste de plantilla, como ya se vio en el proceso convencional de inscripción de jugadores, y tendrá que esperar a tener ingresos extra en enero –esto es, alguna venta– para afrontar posibles refuerzos en el mercado invernal.

La entidad rojiblanca sigue bajo economía de 'guerra'. El bloqueo del traspaso de Martin Hongla impidió un aumento de liquidez una vez cerrado el bazar estival. El interés del Rubin Kazán ruso estuvo a punto de concretarse en un traspaso, pero el centrocampista camerunés aumentó sus exigencias salariales y todo se truncó. Esto dejó sin margen de maniobra al Granada para buscar algún atacante nuevo. Entre los agentes libres, sí 'pescó' a Rubén Alcaraz cuando se cayó la opción de Álvaro Aguado.

El club, por tanto, intentará tirar adelante con lo que tiene en vanguardia, a la espera de saber más sobre la situación de Bouldini. Según pudo saber IDEAL, el malestar del marroquí no es en el mismo tobillo que le pisaron en Málaga y que ya le paró durante varias semanas, sino en el otro. Una articulación de la que se operó hace tiempo, lo que le provoca cierta laxitud en la misma, con lo cual no es raro que se le doble con facilidad. Si no hay fractura, quizás tenga para menos tiempo del previsto en la enfermería.

La falta de margen también afecta a otra posición que se debilita en las fechas dedicadas a las selecciones nacionales. Lo ocurrido este mes de octubre, con los dos porteros profesionales, Luca Zidane y Ander Astralaga, ausentes por la citación de Argelia y España sub 21, respectivamente, se volverá a dar en noviembre sin que haya otro remedio a la vista que volver a confiar en Iker García. Los miembros de la dirección deportiva tuvieron en sus planes la incorporación de un tercer guardameta en verano. De hecho, Piñeiro, del Real Madrid Castilla, estuvo en el radar y esperó pacientemente a que esta puerta se le abriera, pero finalmente el Granada priorizó en otras demarcaciones y el meta acabó en el Real Murcia.

La situación económica de los rojiblancos también repercute en las pretendidas renovaciones. El Granada pretende mejorar las condiciones contracturales –incluida la cláusula de rescisión– de jóvenes como Oscar Naasei y Sergio Rodelas, pero por ahora no ha podido plasmar una oferta convincente que, además, suponga que ambos tengan contrato con el primer equipo. El central estuvo en la agenda del Real Madrid Castilla, pero el Granada se aferró a su cláusula de rescisión de diez millones de euros. La del extremo es de la misma cuantía en Segunda y lo sondeó el Atlético de Madrid B. Ambas se doblan en Primera.

En enero, los dirigente sí negociarán para la llegada de un delantero, con independencia de que Pascual o Bouldini estén aptos. Para ello, intentarán retomar la venta de algún jugador, con el nombre subrayado de Martin Hongla de nuevo, salvo que cambien mucho las cosas con él.

La entidad rojiblanca también aguarda para saber la situación con Theo Corbeanu. Si el Toronto ejerce su opción de compra, más dinero para el Granada. Si no, tendrá que hacerle hueco en su plantel para la segunda vuelta, salvo que negocie su salida a un tercer equipo. Luego están otros asuntos imprevisibles, sobre todo con futbolistas que acaban contrato en junio de 2026 como Pablo Sáenz o Sergio Ruiz.