Alberto Lara y Dioni González, del cuerpo médico, ayudan a caminar a Bouldini tras su lesión. J. M. Baldomero

Granada CF

El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini

El club sigue excedido en el límite salarial y tendrá que esperar a ventas en enero para afrontar refuerzos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:20

El club sigue excedido en el límite salarial y tendrá que esperar a ventas en enero para afrontar refuerzos

Granada. El Granada no acudirá al ... mercado libre de delanteros –ya escaso de por sí a esta altura de la temporada– por la lesión de Mohamed Bouldini, aun en el caso de que tenga para varios meses de convalecencia en el peor de los escenarios, algo que se desconoce todavía, pendiente de más pruebas médicas para descartar la afectación ósea, que sí le daría gravedad al percance. El club rojiblanco sigue excedido en el límite coste de plantilla, como ya se vio en el proceso convencional de inscripción de jugadores, y tendrá que esperar a tener ingresos extra en enero –esto es, alguna venta– para afrontar posibles refuerzos en el mercado invernal.

