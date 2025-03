El Recreativo se asoma a Tercera RFEF

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 30 de marzo 2025, 18:04 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

El Recreativo Granada perdió por cuarta jornada consecutiva, con un tercer partido ya sin marcar, y se asoma irremediablemente a Tercera RFEF mientras cuenta los ... días que le quedan hasta que el descenso sea matemático. Lo hizo esta vez contra el Juventud Torremolinos, nuevo líder del grupo tras el empate de La Unión a mediodía. Para el filial no fue positiva ni la titularidad del capitán Diego López, once meses después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha habiéndose roto ya antes el de la izquierda, con una notable actuación hasta que pidió el cambio antes del descanso por una lesión muscular. No jugó el capitán Juanma, preservado para quedarse ya definitivamente con el primer equipo.

Recreativo Granada Fran Árbol, Carlos Alemán, Oscar, Diego López (Pontones, m. 45), Lucas Pérez (Tito, m. 78), Pere Haro (Boris, m. 73), Ulloa, Adrián Heredia (Samu Cortés, m. 62), Gael Joel, Álvaro Justo (Obounet, m. 78) e Iker Burgos. 0 - 2 Juventud Torremolinos Cuenca, Edu, Fernández, Delmonte, Sergio Díaz, Alset (Cristóbal, m. 45), Lanzini (Climent, m. 61), Camacho (Azurmendi, m. 74), Castillo, Javi López (Runy, m. 45) y Servetti (Ribeiro, m. 61). Goles: 0-1, m. 17: Servetti. 0-2, m. 78: Runy.

Árbitro: López Rodríguez (comité valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Samu Cortés (m. 65) y Lucas Pérez (m. 66).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimonovena jornada de competición en el grupo 4 de Segunda RFEF disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante medio millar de espectadores, con 100 aficionados visitantes. El Recreativo salió mandón, con hasta seis novedades en su alineación. Raúl Barroso mantuvo la línea de cinco defensas, pero con Oscar y Diego López junto a Lucas Pérez en la zaga con el desplazamiento de Carlos Alemán como carrilero por la derecha y la entrada de Pere Haro por Angelo en la izquierda, y un centro del campo remodelado con el internacional Gael Joel, Adrián Heredia y el joven Álvaro Justo -estreno de inicio del capitán del Juvenil A- como compañeros de Alberto Ulloa. La primera ocasión, sin embargo, fue para el Juventud Torremolinos al hacerse el lateral Edu con un balón suelto en el área para manopla salvadora de Fran Árbol a un metro. Apenas había pasado del cuarto de hora cuando Camacho ganó la línea de fondo por banda izquierda y puso un pase de la muerte que acabó dentro entre el esfuerzo de Gael Joel por despejar y el del delantero Servetti por marcar. Herido, el Recreativo pudo encajar incluso el segundo poco después pero Diego López arrebató la bola de la bota a Javi López cuando se preparaba para chutar tras atacar la espalda de Oscar. Otra diablura de Camacho por la izquierda a la media hora terminó con su chutazo en el poste. Al filial, encima, cada vez le salían menos cosas con balón, con Lucas Pérez haciendo las veces de mediocentro mientras Gael Joel bajaba a recibir atrás. Un buen centro de Álvaro Justo que rozó Iker Burgos y una dejada posterior del delantero que empaló el centrocampista fueron los únicos atisbos de reacción antes del descanso, sin forzar la intervención del portero del Juventud Torremolinos ni tan siquiera. Diego López, desbordado ante tanta cobertura a Oscar, terminó pidiendo el cambio por un pinchazo para ingreso de Pontones ya con la segunda parte. Barroso insistió con los tres atrás incluso sin él, pasando a Carlos Alemán al perfil zurdo de la zaga. Un contragolpe bien llevado por Adrián Heredia dejó la redención en bandeja a Gael Joel, pero hasta dos defensas del Juventud Torremolinos se lanzaron a ras de césped para abortar su disparo. Pontones dio profundidad al Recreativo por banda derecha, pero ninguno de sus centros encontró rematador. Heredia insistió en busca de Iker Burgos, pero el delantero siguió desorientado. Le tomó el relevo Samu Cortés, que chutó muy alto tras tirarse una pared con el punta. El Juventud Torremolinos buscaba la sentencia y Fran Árbol volvió a aparecer con una doble intervención, haciéndose con un remate de Edu en el área tras un centro a balón parado primero y repeliendo un buen disparo de Castillo después. El portero despejó un nuevo intento de Runy, pero nada pudo hacer ante una buena definición del mismo futbolista al contragolpe ya en el tramo final. Ribeiro pudo hacer aún más sangre de tacón incluso, pero no fue a más, sin ocasiones del filial para recortar distancias ni maquillar el marcador ni tan siquiera.

