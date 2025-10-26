Bueno: «El fútbol nos está perjudicando, pero hay que tener paciencia»
«Los rivales suben la intensidad al doble cuando se enfrentan con un filial de un gran club como el Granada y hay que aceptarlo», valora el entrenador del Recreativo Granada
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 22:36
«Acabamos con un poco de impotencia. El sabor en cuanto a actitud e imagen fue brillante. No tengo nada que reprochar a los chavales. ... Esto es un deporte colectivo, así que no me puedo quedar con un fallo individual. Hemos recibido un ataque que nos supuso un gol en contra en una jugada que no fue ni limpia. El fútbol es así por desgracia y nos está perjudicando en algunos partidos. Hay que tener paciencia con un filial. Sobre todo, con jugadores que están tirando del carro tras subir este año del Juvenil», valoró Luis Bueno, técnico del Recreativo Granada, ante el empate a uno contra el San Pedro.
Sobre la tensión de más que se vivió durante el choque, Bueno le quitó hierro. «Tercera es así. En todos los campos hay tensión y todo el mundo quiere ganar. Nosotros somos un filial de un gran club encima, por lo que los rivales nos aumentan la intensidad al doble. Es parte de esto. Todos los grupos tienen claro que la fuerza del equipo lleva a la victoria y los jugadores aguantan y pelean», explicó.
De cara al partido de Copa del primer equipo, el entrenador del filial mandó un mensaje a los recreativistas que completen la convocatoria. «Para un entrenador de base es maravilloso ver a sus jugadores entrenar y aportar cosas al primer equipo. Es nuestra mayor satisfacción. Únicamente les pido que rindan. Aunque la oportunidad llegue por circunstancias, ellos son parte del club y deben sumar», terminó.
Angelo
También compareció Angelo, el goleador rojiblanco del partido. «Estoy contento por estrenarme con mi primer tanto. Tuvimos un fallo en un despeje que nos castigó con el empate del San Pedro. Intentamos buscar la victoria hasta el final y no tengo nada que reprochar. Seguiremos trabajando. Estamos para fallar y aprender. La confianza es plena en el equipo. En cuanto ganemos, no nos parará nadie», explicó el recreativista.
