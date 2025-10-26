Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rojiblanco Zinebi dialoga con la colegiada del encuentro ante el San Pedro. J. M. Baldomero
Zona mixta

Bueno: «El fútbol nos está perjudicando, pero hay que tener paciencia»

«Los rivales suben la intensidad al doble cuando se enfrentan con un filial de un gran club como el Granada y hay que aceptarlo», valora el entrenador del Recreativo Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:36

Comenta

«Acabamos con un poco de impotencia. El sabor en cuanto a actitud e imagen fue brillante. No tengo nada que reprochar a los chavales. ... Esto es un deporte colectivo, así que no me puedo quedar con un fallo individual. Hemos recibido un ataque que nos supuso un gol en contra en una jugada que no fue ni limpia. El fútbol es así por desgracia y nos está perjudicando en algunos partidos. Hay que tener paciencia con un filial. Sobre todo, con jugadores que están tirando del carro tras subir este año del Juvenil», valoró Luis Bueno, técnico del Recreativo Granada, ante el empate a uno contra el San Pedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  4. 4 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10

    Salobreña contará con un nuevo parking disuasorio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bueno: «El fútbol nos está perjudicando, pero hay que tener paciencia»

Bueno: «El fútbol nos está perjudicando, pero hay que tener paciencia»