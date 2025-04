«La ventaja es que a mi me suben un 20% pero a mi competencia china un 50%»

La imposición de los aranceles del 20% para todos los productos de la Unión Europea es la mala noticia que se temían y esperaban las ... empresas exportadoras granadinas con negocio en Estados Unidos. Pero dentro de la gran preocupación por las consecuencias económicas globales que desatará la medida, para algunas firmas el nuevo escenario global abre incluso una ventana de oportunidad.

Javier García Marina Director general de SIMA «El futuro para SIMA está en Estados Unidos»

La granadina SIMA, líder nacional en la fabricación de maquinaria ligera para la construcción, desembarcó hace tres años en Estados Unidos, y para ellos es un mercado importantísimo, no por las cifras que mueven ya, que también, sino por las que pueden llegar a tener y la proyección que les brinda un país con tal volumen de población . «El futuro para SIMA está en Estados Unidos, lo tengo claro», esgrime el director general de SIMA, Javier García Marina.

Los granadinos cuentan con un socio local que distribuye su maquinaria a través de 17 delegaciones en 17 distintos estados. En los últimos meses, ante la incertidumbre de los aranceles, han reforzado los pedidos para tener stock allí. «Pero tarde o temprano tendremos que volver hacer pedidos y lógicamente nos va a afectar», esgrime. Sin embargo, para esta empresa granadina los aranceles tienen dos caras. «Lo malo es que va a encarecer nuestro producto un 20% pero la gran ventaja es que a mi competencia China, que allí es mucho más barata que yo, le van a subir un 50%», analiza García Marina. Esto posiciona a la fabricante granadina en un país donde su competencia no es americana.

Ignacio Salcedo CEO Greening Group «Es un astuto negociador, esto al final se quedará en menos»

La estrategia de expansión de Greening Group tiene en este 2025 a Estados Unidos como su principal mercado exterior. La compañía de renovables trabaja tanto en generación de energía como en la construcción de plantas para terceros, con un contrato en marcha de 55 millones de euros. «A nosotros los aranceles no nos afectan, salvo para equipos puntuales vinculados a alguna obra. Los vemos más como una preocupación por la alteración del ritmo normal del comercio exterior y la economía», esgrime el CEO de Greening, Ignacio Salcedo. En su caso, ya lo han vivido con Méjico, donde también tiene negocio. «Le han puesto y quitado el arancel... Trump ha demostrado que es un astuto negociador y consigue sus objetivos. Al final se quedará en menos pero va a alterar al empresariado y la economía», opina.

Luis Torres Morente Consejero delegado Aceites Maeva «Con el precio del aceite bajo, no debe afectar al consumo

El anuncio de la imposición de los nuevos aranceles del 20% para el caso de la Unión Europea supondrá un encarecimiento de los productos agroalimentarios, que acabarán trasladándose a los clientes y está por ver hasta qué punto afectará al consumo de los los americanos. No obstante, en la principal exportadora granadina, Aceites Maeva, con dos fábricas de envasado en México y oficilas comerciales filiales en Estados Unidos, son optimistas y pese a la preocupación que supone el nuevo gravamen creen que los clientes americanos que ya han conquistado no se moverán a otras grasas. «Creo que las ventas se van a mantener, venimos de precios muy altos del aceite de oliva y con la bajada que ha tenido el aceite en esta campaña el gravamen de un 20% no debe afectar al consumo», esgrime el consejero delegado de Aceites Maeva, Luis Torres Morente. Esto es, aún con el 20% más, el precio del aceite –que ronda los cuatro euros en origen– es más competitivo de lo que lo fue en los dos últimos años, cuando llegó a rozar los nueve.

Esteban Carneros Director Relaciones Institucionales Dcoop «El campo no puede ser moneda de cambio»

La cooperativa de segundo grado Dcoop, la mayor productora mundial de aceite de oliva, comercializa el aceite de 17 cooperativas de la provincia de Granada, aunque sus ventas se contabilicen como exportaciones en Málaga, donde tiene su sede. El director de Relaciones Institucionales de Dcoop, Esteban Carneros, explica que Estados Unidos consume 400.000 toneladas de aceite de oliva y solo produce 10.000.

«La imposición de aranceles por igual a la Unión Europea sitúa a todos sus países productores (España, Italia, Portugal, Grecia) en igualdad de condiciones», esgrime Carneros, que confía en que el incremento de precio del 20% «suponga la menor caída posible del consumo estadounidense partiendo de los actuales niveles bajos del aceite». No obstante, insiste en la preocupación del sector, que trasladan a las administraciones española y europea para que defiensa sus intereses.

«La Unión Europea debe responder a esta nueva situación contundentemente y defender los intereses de todos los productores europeos. Y no debe caer en la tentación de dividirse según los intereses de cada país o según qué producto. El campo no puede ser moneda de cambio. Estamos ya hartos de que el sector agroalimentario sea el pagano de los acuerdos comerciales donde se prima el interés de otros, como el siderúrgico o el automovilístico», advierte.