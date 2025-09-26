Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU El ahorro medio anual entre unos y otros establecimientos puede llegar a superar los 1.600 euros por año

Un año más, coincidiendo con la vuelta a la actividad del mes de septiembre, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una nueva edición de su estudio comparativo de los precios entre los diferentes supermercados que tienen actividad en España. La diferencia es significativa: en la capital de Granada, una de las 183 localidades que se han analizado, la diferencia llega a alcanzar los 1.646,73 euros al año.

En la provincia granadina hay dos municipios analizados para este estudio, la capital y Motril, y el ahorro posible es diferente en ambos casos, en función del supermercado que se escoja. Mientras en la ciudad de Granada la cifra llega a alcanzar los 1.646,73 euros al año, equivalentes a 31,7 euros semanales, en el caso del municipio de la Costa Tropical la cifra se queda en 1.118,06, o lo que es lo mismo, 21,5 euros por semana.

La principal conclusión del estudio es que hoy es más caro hacer la compra que hace un año. El análisis de la OCU abarca a 241 productos de marcas blancas y de nombre. En términos globales, el incremento en el último año es de tres puntos porcentuales. Sin embargo, la cifra es más preocupante todavía en el caso de los alimentos frescos, donde la subida alcanza el 8%.

En el caso de Granada, el estudio señala que la media del gasto en compras en el período de estudio fue de 6.104,86 euros anuales, lo que equivale a un coste promediado de 117,4 euros por semana. Algo menor, aunque la diferencia es poco importante, fue el valor del indicador en Motril, el único otro municipio analizado por la OCU. Allí, la cifra fue de 6.049,63 euros, lo que equivale a apenas un euro de diferencia en el cómputo semanal.

Más de 1.600 euros al año

En lo que respecta al análisis por supermercados, la OCU señala que Alcampo, Carrefour y Eroski fueron los que menos encarecieron su cesta de la compra en el período de estudio. En Alcampo, el incremento fue de solo el 0,5%, y en el resto de un punto porcentual.

Por el lado contrario, Hipercor, Lidl, Supercor y El Corte Inglés fueron los que peor salieron retratadas en este caso. En todos los casos, el repunte del precio fue superior a los cinco puntos porcentuales, lo que equivale a más del doble de la inflación en el mismo período, que fue del 2,3%. El caso del supermercado de Hipercor es el más importante, con una subida del 7%, aunque los de Lidl (+6,8%) y Supercor (+6,1%) tampoco se quedan muy atrás.

Del conjunto de supermercados analizados, hasta 11 mostraron subidas del precio inferiores o iguales al incremento del coste de la vida. Aquí aparecen, por ejemplo, Mas, Dia, Ahorramás, Carrefour Market o Family Cash. El resto de ellos, entre ellos, por ejemplo, Mercadona (+4%) o Aldi (+5%) ofrecieron subidas más altas.

Por productos

De los productos que forman parte de la cesta que analiza la organización de consumidores, 146 se encarecieron y 90 hicieron lo contrario. Alimentos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos sufrieron las subidas más fuertes, lo que preocupa por ser algunos de los consumidos de manera más habitual. Algunos de ellos han llegado a duplicar su precio en estos últimos cuatro años.

Las bajada más significativa, tras la estabilización de sector posterior a años de incertidumbre y malas cosechas, fue la del aceite de oliva (-53%), «pero son descensos que no consiguen compensar los precios que llegó a tener el año pasado, por lo que siguen quedando todavía un 57% por encima de lo que costaba en 2021», aclara la OCU.