El PSOE de Granada se engrasa para presentar batalla con su nuevo líder

El PSOE de Granada lo ha perdido todo en el último ciclo político de elecciones. Ni las europeas, ni las nacionales, ni las de la ... Junta de Andalucía, ni las municipales, donde perdieron entre otras la alcaldía de Granada y también en consecuencia la Diputación. Por eso aplauden a rabiar este sábado cuando Pedro Fernández y María Jesús Montero aparecen en el escenario del Paraninfo de la UGR en el PTS a ritmo de rocanrol.

También están alerta. La vieja guardia granadina del PSOE quiere algo más, mucho más que un «vamos a ganar», que suelta siempre y sin parar Montero. Quieren ganar. Para eso quieren saber cuál es el proyecto de Pedro Fernández, ya elegido oficialmente secretario general del PSOE de Granada, para vencer en las urnas al ahora mismo todopoderoso Partido Popular. La ejecutiva provincial ha recibido un respaldo del 88,85%.

Entonces, llega el momento discoteca a toda pastilla y aparecen todos y cada uno de los miembros de la ejecutiva provincial socialista granadina entre aplausos y algún que otro movimiento de cadera, vítores y toda la pesca. El mensaje que se traslada es que el PSOE de Granada vuelve a estar engrasado, tiene un líder y que van a disputar la batalla calle a calle y voto a voto al PP granadino y, con María Jesús Montero, también en Andalucía.

«Mil gracias»

Cuando toda la ejecutiva provincial está acomodada en las sillas en el escenario, aparece Pedro Fernández. La música bacalao suena a tope. Todos aplauden. Casi parece Operación Triunfo hasta que Pedro Fernández toma la palabra para dar «mil gracias a todos». Se planta firme. «La antorcha de la igualdad y de la justicia social es la que porto y llevo». Luego recorre el ámbito internacional convulso, frente al que contrapone al Gobierno de España. «El gobierno de Pedro Sánchez es un ejemplo de lucha». Cita a María Jesús Montero a quien atribuye buena parte del mérito del avance de España y llega a la Junta de Andalucía. «Está desangrando los servicios públicos. Es el peor gobierno de la historia de Andalucía».

Entonces, se reivindica. «Este es el PSOE de Granada, el partido que trajo a esta tierra el progreso y la dignidad. Este es el PSOE de siempre que necesita estar más unido que nunca». Y sus propósitos. «Queremos la Granada de nuestra gente, la gente de la calle. Este congreso es porque somos la herramienta que está esperando la gente para solucionarles la vida», termina.

Do de pecho

El discurso de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general del PSOE-A no sorprende a nadie pero tampoco engaña a nadie. Ella ha venido a ganar. Recuerda entonces el valor de pertenecer al PSOE. «En este mundo incierto que nos ha tocado vivir qué suerte pertenecer a una organización que siempre ha sabido estar en el lado correcto». Y este valor frente un PP «que nunca acepta las reglas democráticas ni las resoluciones judiciales». «El PP está todo el día criticando porque no tienen proyecto para Andalucía». «Estamos dispuestos a dar el do de pecho para volver a ganar la confianza de los ciudadanos. No vengo a cualquier cosa, vengo a ganar y voy a ganar. Vamos a ganar».

Por la mañana, el ministro de Transportes Óscar Puente, ha concluido de igual forma. Su mensaje: «Nuestra responsabilidad es ser el motor de progreso de Andalucía. Tenemos dos años por delante para volver a ganar en Andalucía».

Comisión ejecutiva provincial

Presidencia: Cándida Martínez López; Secretaría General: Pedro Fernández Peñalver; Vicesecretaría provincial: Dolores Cañavate Jiménez; Secretaría de Organización: Jose Antonio Carranza Ruiz; Secretaría de Igualdad: María del Carmen López López: Secretaría Política Municipal: María José Sánchez Sánchez; Secretaría Adjunta a Política Municipal: Manuel Muñoz Ferrer; Secretaría de Mancomunidades y Consorcios: Marco Antonio Pérez Mazuecos; Secretaría de Vivienda, Políticas Urbanas y Ordenación del Territorio: Patricia Carrasco Flores; Secretaría de Políticas para el Reto Demográfico y Medio Rural: Torcuato Cabrerizo Fernández; Secretaría de ELAS: Laura Martínez Bustamante.

Secretaría Coordinadora del Área de Política Institucional: Nazario Montes Pardo; Secretaría Adjunta a Política Institucional: Inés Marín Montes; Secretaría de Cooperación y Políticas Migratorias: Rosana Molina Molina; Secretaría de Administraciones Públicas: Belén Porcel Gálvez; Secretaría de Infraestructuras: Antonio José Salazar Pérez; Secretaría adjunta a Organización: Ana Isabel Gómez López; Secretaría Coordinadora del Área de Acción Electoral: Francisco Torregrosa Martínez; Secretaría Adjunta a Acción Electoral: Federico López Maldonado; Secretaría de Datos, Análisis y Programas: Ana Belén Fernández García; Secretaría de Campañas y Actos Públicos: Ángeles Jiménez Martín; Secretaría de Dinamización de Agrupaciones: Manuel García Albarral.

Secretaría Coordinadora del Área de Comunicación Política y Formación: José Manuel Molino Alberto; Secretaría de Nuevas Formas de Comunicación y Redes Sociales: Miguel Freire Pérez; Secretaría de Formación: Ana Belén Martínez López; Secretaría Coordinadora del Área de Transición Ecológica Justa, Cambio Climático y Litoral: Belén Pezzi Picklesimer; Secretaría de Sostenibilidad y Medio Ambiente: Ángel Pérez Rodríguez; Secretaría de Políticas de Agua: Rosario Cantón Naranjo; Secretaría de Movilidad Sostenible y Transportes: Purificación López Quesada; Secretaría del Litoral: Pedro Javier Ortega Prados; Secretaría Coordinadora del Área de Transformación Económica: Pablo García Ruiz; Secretaría de Empleo, Autónomos, Comercio y Emprendimiento: Leandro Martín López; Secretaría de Agricultura y Ganadería: Juan Francisco Valero Padilla; Secretaría de Turismo: Juan Moreno Suarez; Secretaría de Impulso Digital: Alejandro García Ruiz; Secretaría de Universidades Públicas, Ciencia e Innovación: Arantxa Urrea Castaño.

Secretaría Coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar: Nuria Gutiérrez Medina; Secretaría de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional: María Edelmira Sáez Maldonado; Secretaría de Salud y Consumo: Joan Carles March Cerdá; Secretaría de Movimiento LGTBI: Javier Ramírez Fernández; Secretaría de Educación: Elisabeth Huertas Sánchez; Secretaría de Cultura: Juan José Ibáñez Martínez; Secretaría Deporte y Juventud: Pedro Sánchez Ferrer; Secretaría de Memoria Democrática y Agenda 2030: José Manuel Guillen Ruiz; Secretaría Comarcal Altiplano Baza-Huéscar: Ana Belén Palomares Bastida; Secretaría Comarcal Guadix-Marquesado: José Ángel Pereda Hernández; Secretaría Comarcal Montes Orientales: Juan Antonio Fernández Vaca; Secretaría Comarcal Poniente: María Sandra García Martín; Secretaría Comarcal Vega-Sierra Elvira: Yolanda Fernández Morales; Secretaría Comarcal Sierra Nevada-Vega Sur: Jorge Sánchez Cabrera; Secretaría Comarcal Valle de Lecrín: Julio Prieto Machado; Secretaría Comarcal Alpujarra: María Pérez Morillas; Secretaría Comarcal Costa: Francisco Gutiérrez Bautista.