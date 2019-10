«He perdido mi vuelo a México después de 10 meses planeando el viaje» Los pasajeros bajan del primer bus que llegó a Granada desde Antequera. / FERMÍN RODRÍGUEZ Algunos viajeros se han enterado de la avería cuando ya estaban subidos en el tren de camino a Granada JAVIER MORALES Domingo, 6 octubre 2019, 17:41

Gloria Oya volcó su indignación con un mensaje en Facebook: «Prepárense amigos de Renfe porque en cuanto vuelva de México, les va a caer un pleito y gordo». Ayer, debido a la incidencia en la catenaria del AVE, que obligó a cortar el tráfico de trenes entre Antequera y Granada, perdió un viaje que llevaba 10 meses organizando para asistir a la boda de una amiga. Viajaba en el tren Granada-Madrid que tuvo que regresar a Granada para luego tomar el camino hacia Antequera, ya por carretera. «En ese momento ya fui consciente de que había perdido mi vuelo a México, que tanto trabajo me ha costado pagar y que conlleva pérdidas de excursiones, noches de hotel, traslados y días de asuntos propios sin remuneración. Un desastre colosal para mi viaje. ¿Quién puede pensar que el AVE de Granada es una estafa?». Según sus cuentas, el fallo le ha costado 1.350 euros, de los cuáles el grueso pertenece al vuelo que ha localizado para llegar hasta México. Finalmente, tras horas de búsqueda y con la ayuda de su hermana, encontró este vuelo con sólo una escala.

A las tres de la tarde, la estación de Andaluces estaba vacía y sus pantallas mostraban letreros rojos avisando de la incidencia y el transbordo en bus; mientras, la plaza era un hervidero. Había cinco autobuses entre los que llegaban y los que esperaban para la salida. Colas en uno y otro lado de la plaza, y decenas de viajeros recién llegados a la estación que esperaban a los taxis que pasaban con cuentagotas por su dársena.

Como le sucedió a Gloria, las peores consecuencias de la avería afectan a los pasajeros que esperaban otra conexión. Sergio Vera, director del club de novela negra de Cuenca Las Casas Ahorcadas, participó en el festival Granada Noir, y ayer debía partir hacia Cuenca, previo enlace en Madrid. No tenía ninguna estimación del tiempo para la llegada a la capital: «No me han dicho previsión, soy entre inconsciente, ignorante y tonto, no tengo ni idea», bromeaba.

A ningún pasajero le comunicaron a qué hora acabaría por llegar a su destino. Algunos ni siquiera recibieron el correo electrónico que advertía de la incidencia, o les llegó cuando ya estaban montados en el tren. Como le sucedio a Ana, que viajaba a Granada desde Lleida. Salió a las ocho de la mañana y tenía previsto llegar a Granada a las 13.15. Sin embargo, se bajó del bus pasadas las 15 horas:«La chica del tren nos ha dicho que pongamos una reclamación a partir de mañana». Tuvo que esperar hora y media al autobús en Antequera.

Al sol esperaba un grupo de 28 mujeres procedentes de Cervera del Río Alhama, en La Rioja. La asociación cultural se acababa de enterar, nada más llegar a la estación, de que tendrían que hacer dos transbordos:Granada-Antequera en autobús, Antequera-Zaragoza en AVE y de ahí, el autobús que ya tenían previsto para seguir hasta casa. Temían perderlo por el retraso.

Desde Córdoba viajaron Neville y Rowena, una pareja australiana que hoy visitará la Alhambra. Ayer esperaba paciente un taxi para ir a su hotel. Nadie les dio información en Antequera. Como ellos, un buen porcentaje de los viajeros que subían o bajaban de los autobuses eran turistas extranjeros que vieron truncada su visita y apenas recibieron explicaciones.

José Jiménez viajó desde Madrid junto a su cuñado, con movilidad reducida.Salieron a las 7.35 de la mañana de la estación de Atocha. Y cinco minutos antes de llegar a Antequera les avisaron por la megafonía de que había un problema técnico, no podrían continuar el viaje en tren y tendrían que esperar «una hora». «No tenían preparado un transporte alternativo para los pasajeros», lamenta. Luego, la espera se incrementó porque no se abrían las puertas del tren. Él y su cuñado tuvieron que viajar hasta Granada en un taxi adaptado que llegó antes que el autobús.