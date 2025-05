Las obras del segundo tramo de Rules, fijadas para este año

El Gobierno se marca finales de año como plazo para iniciar las obras del segundo tramo de las canalizaciones de Béznar-Rules. El Ejecutivo confía ... en cerrar con los regantes un convenio de financiación y aprobar definitivamente el proyecto en una comisión prevista para este mes de mayo.

La obra tiene un presupuesto base de licitación que asciende al menos a 80,3 millones de euros y se dividirá en dos fases cuyo plazo de ejecución se estima en un total de cinco años. La actuación permitirá por fin la interconexión entre los sistemas de riego de las cotas 200 y 400, lo que beneficiará en total a 3.872 hectáreas de 19 comunidades de regantes de Almuñécar, Los Guájares, Ítrabo, Jete, Molvízar, Motril, Vélez de Benaudalla y Salobreña. La tubería llegará a la zona que más ha padecido la sequía en los últimos años; el Valle de Río Verde.

Mientras tanto y a contrarreloj, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo hace números. Tras perder los fondos europeos y sin ninguna otra alternativa de financiación, los agricultores sacan la calculadora para costear la obra del segundo tramo, conocido técnicamente el desglosado número 3, valoradas en más de 80 millones de euros. El presidente de los regantes, Maximino Prados, encargó un informe económico al conocer que el Gobierno solo adelantaría el coste de la obra y las conclusiones estiman que los agricultores tendrán que aportar anualmente 1.400 euros aproximadamente por comunidad de regantes para sufragar la tubería.

En total, 2.500 agricultores de 20 comunidades distintas costearán durante treinta años el tramo. El presidente ha mantenido encuentros estas semanas con las comunidades afectadas para comentarles el presupuesto, que incluye tanto el coste del aval millonario que solicitaba el Ejecutivo para iniciar la obra, como las tarifas, intereses y el canon.

«Hay algunas comunidades que no están de acuerdo, pero no renunciamos a encontrar soluciones de financiación alternativa con ellos y con las administraciones. Llevamos mucho tiempo esperando esto. Si nos lo hubieran dicho hace diez años que nos tocaba a nosotros pagar nos habríamos ahorrado tiempo y dinero», comenta. «Las administraciones ahora solo apuestan por inversiones en aguas regeneradas y desaladoras, pero no en el crecimiento del regadío cuando esto es vital para la comarca», añade. Los agricultores han intentado que se alivie el aval y que se intente que la Junta de Andalucía también invierta.

De igual forma, las comunidades de regantes que se beneficiarían de la construcción del desglosado anexo a este nuevo tramo, las que limitan con la provincia vecina en el área de La Herradura, han manifestado su interés en sufragar este tramo, ya que es necesario para poder realizar y conectar la tubería que a ellos les atañe.

A preguntas de este medio, la Subdelegación del Gobierno señala que próximamente Acuaes, empresa dependiente del ministerio encargada de la elaboración de los proyectos constructivos, dará por finalizado la simplificación de la actualización del proyecto global de Rules, que pretendía reducir los tramos pendientes a dos. El plazo para la actualización del modelo global eran seis meses.

El proyecto general que se ha usado hasta la fecha contemplaba once desglosados y solo dos de ellos están en marcha. Hay que recordar que fue el 3 de julio de 2024 cuando el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, anunció en una visita a las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, que el Gobierno iba a simplificar y reducir los tramos pendientes de Rules en sólo dos más. Estos dos desglosados que quedarían de esa modificación abarcarían respectivamente los territorios de la margen izquierda y derecha del Río Guadalfeo. El objetivo era reducir tiempos y costes. Sin embargo, para los regantes, tras conocer que no optan por ahora a más subvenciones, han manifestado su imposibilidad de reagrupar la obra en dos tramos más por el alto coste que supondría. Es decir, aunque los tiempos de tramitación se redujeran, los costes de cada uno serían demasiado elevados para que los agricultores pudieran hacer frente a la devolución. Por eso, ellos mismos, piden dar un paso atrás, aunque esto suponga que tengan que esperar más para ver las canalizaciones terminadas.