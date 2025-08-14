Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo Ideal

Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada

El accidente tyuvo lugar este jueves a por la mañana tras el choque con una furgoneta en el kilómetro 5 de la A-92G

C. L.

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:09

Un ciclista ha perdido la vida esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Granada capital, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 8:30 horas, varios testigos llamaron al teléfono 112 para indicar que se había producido una colisión entre una furgoneta y una bicicleta, en el kilómetro 5 de la A-92G; añadían que el ciclista había caído por un terraplén y estaba mal herido. La sala del 112 informó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Granada y a Parque de Maquinaria.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar del accidente han confirmado el fallecimiento del ciclista, un varón de 85 años.

