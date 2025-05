La Junta pide entrar en el comité de expertos que analiza el incidente

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, anunció ayer que la Junta ha pedido al Gobierno incorporarse al comité de expertos que investiga ... las causas del apagón. Señaló que los técnicos administración autonómica «pueden aportar conocimiento técnico». Además, apuntó que si Andalucía es una de las comunidades en las que se podría haber originado «tienen mucho que aportar».

Replicó el delegado delGobierno enAndalucía, el granadino PedroFernández. Dijo que «no entiende» la «confrontación permanente» de la Junta con el Ejecutivo central, también respecto a la investigación, con la que «se está avanzando». Defendió que lo que hizo este pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, fue «un ejercicio de transparencia absoluto» como el que, según abundó Pedro Fernández, ha venido haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez «desde el primer momento» en que se produjo el apagón, «haciéndose responsable de forma inmediata ante la gestión de la crisis».

Mociones

No fue la única reacción política a las declaraciones de la ministra Aagesen. El Ayuntamiento y la Diputación pedirán al Gobierno, en mociones plenarias en ambas instituciones, que aclare cómo se produjo la interrupción de suministro. Quieren conocer por qué el apagón se inició en Granada y también fue la última en recuperar la luz y qué medidas se van a tomar al respecto, para que esto no vuelva a suceder, exigiendo, en particular para la provincia de Granada y la capital, un plan urgente de inversiones en infraestructuras eléctricas que corrija el actual déficit estructural y garantice un suministro seguro y eficiente.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha exigido a Pedro Sánchez que se aclare, «máxime cuando después lo que hace la red eléctrica es contradecir a la propia ministra, que termine con esta falta absoluta de información, que deje de acusar y que dé una respuesta de por qué fuimos los últimos en recuperar esa luz». En la misma línea, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez ,afirmó que «tenemos a un presidente del Gobierno que no ha dado la cara, hemos tenido que esperar a una sesión de control para que una ministra leyera lo que le pusieran en el documento que tuvo que leer, pero aquí ni el subdelegado del Gobierno ni nadie han dado la cara».

El subdelegado delGobierno, José Antonio Montilla, les respondió que «el PP y su presidente en Granada solo buscan la confrontación. Se escondieron cuando surgió el problema, eludiendo su responsabilidad y pidieron al Gobierno de España que se encargara de la gestión, como en efecto hizo, y ellos solo salen para criticar», manifestó. Además, añadió, es «como siempre una oposición inútil, destructiva que nunca aporta nada».