Granada abrirá una nueva oficina de información turística en Acera del Casino La capital contará con un punto de venta físico para tres productos clave como la Granada Card, el forfait para Sierra Nevada y la Dobla de Oro

El Ayuntamiento de Granada ha visitado este jueves las obras de la futura Oficina de Información Turística que se ubicará en la calle Acera del Casino, junto al Teatro Isabel La Católica y en la planta baja del antiguo Centro Cultural de CajaGranada. Está previsto que el espacio pueda abrir sus puertas en un plazo de mes y medio o dos meses, convirtiéndose en un referente de innovación turística para la ciudad.

Por primera vez, Granada contará con un único punto de venta físico en la capital que reunirá los tres grandes productos de la oferta turística y cultural: la Granada Card, que unifica en un solo pase las entradas a los principales monumentos de la ciudad, incluida la Alhambra; el forfait para Sierra Nevada, que facilita el acceso a la estación de esquí; y la Dobla de Oro, entrada combinada que permite disfrutar de la Alhambra junto con un conjunto de monumentos del Albaicín y el centro histórico.

Las obras cuentan con una inversión de 80.000 euros, gracias a la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía, desarrollado en colaboración con la Junta de Andalucía. Esta aportación económica ha permitido poner en marcha la adecuación del nuevo espacio, dotándolo de los recursos necesarios para responder a las demandas de un turismo más avanzado, accesible e innovador.

La futura oficina supondrá un paso decisivo en la vocación de Granada de consolidarse como Destino Turístico Inteligente, un modelo apoyado en cinco pilares fundamentales: gobernanza, tecnología, innovación, accesibilidad y sostenibilidad, con el que no solo se pretende modernizar la gestión turística, sino ofrecer una experiencia integral y transformadora a quienes visitan la ciudad, según explica el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

La adaptación de Granada a estos estándares implica una reconfiguración en la forma en que los visitantes se relacionan con la ciudad, apostando por espacios que combinen la tecnología más avanzada con la atención personalizada. En palabras de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, «con esta oficina daremos un salto de calidad en la forma de atender a quienes nos visitan, convirtiéndola en un referente de innovación y colaboración institucional al servicio del turismo de Granada». En este contexto, la nueva oficina se sumará a la ya existente oficina municipal de Plaza del Carmen, que también está siendo sometida a una remodelación, garantizando así que ambas continúen activas y complementarias dentro de la red de información turística de la capital.

Este innovador proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y las principales instituciones turísticas de la provincia. La apertura de este espacio supondrá asimismo un refuerzo de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, Cetursa Sierra Nevada y el Patronato Provincial de Turismo, con una oficina moderna equipada con la tecnología más avanzada para ofrecer una atención turística más completa y accesible.

Más que un simple punto de información, la futura oficina se concibe como un espacio en el que lo tradicional y lo moderno conviven para crear una experiencia memorable. Fusionará tecnología avanzada y atención personalizada para ofrecer una visión completa y organizada del territorio, convirtiéndose en un auténtico escaparate de la nueva imagen y marca de Granada.

La implementación de estas tecnologías permitirá a los visitantes explorar los encantos de la ciudad desde una perspectiva novedosa, desdibujando fronteras y conectando patrimonio, cultura y naturaleza. En definitiva, este proyecto no solo busca ofrecer datos e información, sino transformar la experiencia turística en una inmersión completa en Granada, convirtiendo la oficina en un auténtico punto de partida para descubrir la ciudad y toda su provincia.