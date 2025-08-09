Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imágenes de la zona donde se ha producido el incendio. Infoca

Declarado un incendio forestal en el barranco de los Naranjos

Bomberos del Infoca, con un vehículo autobomba y un helicóptero, se han trasaldado hasta el lugar de los hechos

R. A.

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:56

Un incendio se ha declarado esta tarde en el Barranco de los Naranjos, una zona que se encuentra entre el Cerro de San Miguel y el Sacromonte. El 112 ha recibido el aviso a las 19.05 horas y hasta el lugar se han trasladado efectivos de los Bomberos.

El Infoca ha indiado que en un primer momento ha enviado hasta el lugar a un grupo con seis efectivos, con un vehículo autobomba y un helicóptero.

De momento, se desconoce el alcance del fuego. Hay que recordar que Granada activó este viernes, por primera vez este verano, la alerta por riesgo de incendio forestar en zona urbana.

