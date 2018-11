La reunión de la mesa del agua termina con polémica y sin soluciones para los agricultores La mesa del agua se reunió ayer en Almuñécar / IDEAL La ausencia de la subdelegada del Gobierno por «problemas» de agenda provoca críticas y deja una nueva fecha para el encuentro REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:23

La polémica fue ayer el plato fuerte en la reunión de la Mesa del Agua de Almuñécar. La ausencia de la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, provocó el enfado de la alcaldesa, Trinidad Herrero, así como el portavoz local del Partido Andalucista, Juan Carlos Benavides, y de los agricultores. El PSOE motrileño, sin embargo, explicó que López ya había avisado hace una semana de que no podría asistir y había propuesto una nueva fecha.

Las versiones difieren, aunque la realidad final sea la misma. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa lamentó que se pidiera un cambio de fecha por segunda vez en apenas un mes. «Es la segunda vez que ocurre y ahora nos dice que pospongamos la reunión para después de las elecciones andaluzas», lamentó Herrero en referencia al hecho de que la fecha propuesta por la subdelegada del Gobierno sea el próximo 12 de diciembre.

«Si la señora subdelegada cree que tiene cosas más importantes que hacer que propiciar que nuestros agricultores y regantes tengan mejores condiciones para trabajar y sean más competitivos, y no puede venir, que mande a alguien, pero que no nos diga que hasta después de las elecciones habrá reunión, porque nos suena a no querer afrontar su compromiso con la Costa», aseveró.

En una línea similar se pronunció Benavides que dijo que después de seis meses esperando para este encuentro no entiende que se haya dado «plantón» a la localidad sexitanta. «Parece que la reivindicación del agua no está en la agenda de algunos», criticó, al tiempo que señaló que da la sensación de que al final lo único que funciona es poner en marcha una campaña de reivindicación.

Sin embargo, la secretaria general del PSOE sexitano, Rocío Palacios, afirmó que la Subdelegación avisó hace una semana de que no podía estar en la reunión por problemas de agenda y criticó que desde el Ayuntamiento no se le haya contestado hasta un día antes de la convocatoria, diciendo además que no podía anularse el encuentro. «Es una pena que se esté haciendo un uso partidista de un tema tan importante para Almuñécar», aseveró, al tiempo que consideró que lo lógico habría sido cambiar la fecha. «No tengo duda de que si se convoca para el 12 de diciembre todas las administraciones estarán presentes», dijo, al tiempo que precisó que al no poder ir la subdelegada, desde la Junta entendieron también que era mejor aplazar el encuentro.

A los principales afectados por el asunto, los agricultores, las razones de unos y otros es lo que menos les importa. Lo único que quieren son soluciones y conseguir que la zona de Río Verde esté en las mismas condiciones que otros puntos.

El vocal de cultivos subtropicales de COAGen Granada, Juan Camacho, aseguró que teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector para la economía de la comarca no entiende que se les ningunee de esta forma. «Estamos muy decepcionados. Nos sentimos abandonados», aseveró, al tiempo que recalcó que era muy importante para ellos que las administraciones central y autonómica estuvieran presentes. «Estamos hablando de unos cultivos que tienen futuro. Lo tenemos todo, pero las administraciones nos tienen olvidados», reiteró.

A pesar de las ausencias, la mesa se celebró. Entre los asuntos que se trataron están las conducciones de las presas de Beznar y Rules y las canalizaciones del agua de riego.

En la reunión se acordó que el próximo 4 de diciembre volverán a sentarse para marcar una hoja de ruta conjunta de todos los agente locales. En la mesa se rechazó la propuesta de la Subdelegación y las consejerías de reunirse el día 12 de diciembre, porque consideran que al ser el día 2 de ese mismo mes las elecciones andaluzas, no se sabrá quienes van a ser los responsables de las consejerías. «Puede que haya un cambio de partido, pero es que si no lo hubiera, puede que haya cambio de caras y de responsables», indicó concejal de Medio Ambiente de Almuñécar, Luis Aragón.