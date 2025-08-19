Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Hola Tea', en la avenida de Dílar. IDEAL

Bing Li, la 'china granadina' que abre su tienda de tés en el Zaidín

Esta asiática, que lleva 15 años viviendo en Granada, ha emprendido una nueva aventura para vender en el populoso barrio uno de los productos más exitosos de su país

Esther Guerrero

Martes, 19 de agosto 2025, 23:11

Cada vez son más los restaurantes o locales que venden comida asiática en el centro de Granada. Sin embargo, en el barrio del Zaidín es raro ver este tipo de sitios. Es por ello que Bing Li, o como a la gente le gusta llamar Meki, ha abierto el primer lugar que vende bebidas chinas del barrio: «Quiero dar a conocer estos productos que son tan famosos en mi país, así como mi cultura y tradiciones».

Esta ciudadana china lleva viviendo en la capital granadina 15 años. En un principio se dedicaba a ser camarera en un bar de tapas de la provincia. Sin embargo, la incertidumbre por emprender le hizo querer abrir este local en la Avenida Dílar.

'Hola Tea' ofrece un postre típico chino. Se trata de un té con frutas, leche y granizado, perfecto para las épocas de mayor calor. Todos los ingredientes que usa son naturales y de temporada: «ofrezco lo mejor a mis clientes». Además, quiere incorporar poco a poco comida de su país, para que en su tienda se pueda comer y tomar el postre.

Todos los meses añade un producto a la carta: «Lo último que he introducido es una nueva bebida de uva-limón y té de melocotón con leche».

Por otro lado, pretende mejorar con el tiempo: «Ahora tengo un local pequeñito, pero quiero ofrecerle a mis clientes cada vez más cosas sin dejar de darles la mejor calidad».

Esto ya se puede encontrar en otros puntos de la provincia, como Madrid, Barcelona o Málaga. Pero la innovación rompe con este tradicional barrio de Granada, algo que Bing Li quería conseguir.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bing Li, la 'china granadina' que abre su tienda de tés en el Zaidín

Bing Li, la &#039;china granadina&#039; que abre su tienda de tés en el Zaidín