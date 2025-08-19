Bing Li, la 'china granadina' que abre su tienda de tés en el Zaidín Esta asiática, que lleva 15 años viviendo en Granada, ha emprendido una nueva aventura para vender en el populoso barrio uno de los productos más exitosos de su país

Cada vez son más los restaurantes o locales que venden comida asiática en el centro de Granada. Sin embargo, en el barrio del Zaidín es raro ver este tipo de sitios. Es por ello que Bing Li, o como a la gente le gusta llamar Meki, ha abierto el primer lugar que vende bebidas chinas del barrio: «Quiero dar a conocer estos productos que son tan famosos en mi país, así como mi cultura y tradiciones».

Esta ciudadana china lleva viviendo en la capital granadina 15 años. En un principio se dedicaba a ser camarera en un bar de tapas de la provincia. Sin embargo, la incertidumbre por emprender le hizo querer abrir este local en la Avenida Dílar.

'Hola Tea' ofrece un postre típico chino. Se trata de un té con frutas, leche y granizado, perfecto para las épocas de mayor calor. Todos los ingredientes que usa son naturales y de temporada: «ofrezco lo mejor a mis clientes». Además, quiere incorporar poco a poco comida de su país, para que en su tienda se pueda comer y tomar el postre.

Todos los meses añade un producto a la carta: «Lo último que he introducido es una nueva bebida de uva-limón y té de melocotón con leche».

Por otro lado, pretende mejorar con el tiempo: «Ahora tengo un local pequeñito, pero quiero ofrecerle a mis clientes cada vez más cosas sin dejar de darles la mejor calidad».

Esto ya se puede encontrar en otros puntos de la provincia, como Madrid, Barcelona o Málaga. Pero la innovación rompe con este tradicional barrio de Granada, algo que Bing Li quería conseguir.