Hervías (Cs): «Estamos a un puñado de votos de ganar al PP en Granada» Luis Salvador, coordinador provincial de Cs Granada valora los resultados elecotorales en el hotel Los Ángeles. Fran Hervías entró por videoconferencia desde Madrid. / ALFREDO AGUILAR Ciudadanos gana fuerza en Granada tras el descalabro del PP, pero se queda fuera del Senado | Luis Salvador: «Vamos a teñir la provincia de naranja» PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Lunes, 29 abril 2019, 00:34

La noche electoral en el hotel Los Ángeles, sede de la formación naranja durante el 28-A, empezó con una ausencia. El cabeza de lista al Congreso por Granada, Fran Hervías, no iba a estar presente para seguir con los afiliados el avance de los escrutinios. El candidato se trasladó a Madrid tras acompañar a sus padres a las urnas en Quéntar. El equipo de comunicación de Ciudadanos, anunciaba que Luis Salvador, hasta ahora diputado nacional y aspirante a ocupar la plaza del Carmen, sería quién acompañaría a los suyos y atendería a la prensa al final del recuento.

Una hora después del cierre de los colegios electorales, comenzaban a llegar algunos simpatizantes. Pocos y cautelosos. Nada que ver con la escena vivida cuatro meses antes en la celebración de los resultados en las andaluzas en la que los seguidores de Rivera se mostraron eufóricos. Con un 4,2% escrutado que otorgaba a Cs 41 diputados, los afiliados guardaban cautela, aunque ya se auguraba que Cs saldría fortalecido tras los últimos comicios de 2016 y se afianzaría en las Cortes como oposición junto al bloque de derechas, cuya suma previsiblemente sería incapaz de alcanzar a la izquierda.

A falta de Hervías, el propio Salvador, acompañando de José Antonio Huertas, coordinador de Cs en la capital, José Manuel Casals, secretario de organización, Manuel Olivares, portavoz del grupo municipal, Mar Sánchez, diputada andaluza y Raúl Fernández, también diputado, vivieron los primeros instantes tras el cierre de las urnas en una sala del hotel alejados de la prensa.

Las caras más conocidas del partido en Granada, junto Maribel Leyva y Manuel García, número tres y cuatro al Congreso, mantenían contacto continuo con Madrid a través de Skype. En una estantería una estampa de Fray Leopoldo acompañaba a la formación durante el escrutinio. Mientras tantos, los seis simpatizantes miraban el televisor en silencio y con impaciencia. La preocupación duró poco. Las hipótesis que se barruntaban algunos gurús electorales se confirmaba. Los socialistas obtienen la mayoría, el PP se desploma y Cs araña parte de sus votos.

El reloj marcaba las 22.00 y los afiliados no podían contener la sonrisa, pese a lo lejos que se le presenta la presidencia a Rivera. Con más del 50% de los votos escrutados, el PSOE ganaba un diputado por Granada (3), el PP perdía dos (1) y se hundía a nivel nacional , Cs se mantenía (1), UP entraba en el Congreso con un diputado y también entra fuerte Vox (1) al igual que hizo en el Parlamento andaluz. No ha llegado el ocaso naranja, el 74,59% de participación en la provincia les ha beneficiado y ya se comenta la repercusión de las cifras en las generales: «La alcaldía está más cerca», manifestó una de las asistentes. Sus votantes crecen y pasan del 13, 48% en 2016 a 16,23% tras el 28-A.

El recuento alcanzaba el 73% de votos escrutados y, los organizadores del evento anunciaban que los candidatos comparecerían después de su líder nacional, Albert Rivera se dirigiera a sus votantes. Los presentes en la cuesta Escoriaza contaban los minutos hasta el final del recuento y rompían el silencio que se ha instalado durante gran parte de la noche. Mar Sánchez se acercaba a compartir los últimos minutos con los simpatizantes. Inmersos en sus conversaciones, los afiliados se perdieron las comparecencias de sus principales líderes. Hasta que llegó el turno de el político catalán.

«Españoles, Casado ha muerto», bromeaban algunos afiliados en referencia al discurso de Arias Navarro que anunciaba la muerte del dictador. «Vamos, ciudadanos», corearon los afiliados tras las palabras de Rivera.

Al filo de la medianoche, apareció el hombre que todos esperaban, y no precisamente Fran Hervías. Luis Salvador era recibido al grito de «alcalde». Salvador pedía disculpas por la demora y manifestaba el poder de Cs para llegar a la alcaldía de Granada. «Si analizamos los resultados podemos decir que a nivel andaluz pasamos de 7 diputados a 11 y nos convertimos en segunda fuerza política en Andalucía». «El multipartidismo ha venido para quedarse. El crecimiento de Cs en imparable y el miedo a Vox bajará como paso con Podemos. Hemos crecido 4 puntos en Granada, no vale quien es la lista más votada sino quien es capaz de formar gobierno y vamos a tener muchas alcaldías en el área metropolitana«, aseguró. «Nadie podía pensar que Cs iba a estar por delante del PP en la provincia en tan poco tiempo. Lucharemos por ganar al PSOE y ser la primera fuerza política en Granada«, concluyó.

Finalmente, a través de videoconferencia, Fran Hervías se dirigia a sus simpatizantes. «Estamos a un puñado de votos de ganar al PP. Seguimos trabajando para el 26 de mayo. Me gustaría haber estado allí para celebrarlo con vosotros, pero la Ejecutiva me necesitaba», alegó. Los afiliados respondieron a su mensaje con una ovación. Apagaron la tele y comenzó la celebración.