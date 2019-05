Atletismo Carlos García Hurtado, convocado para el Europeo de Zermatt ÁLVARO GÓMEZ El corredor granadino ha sido llamado por primera vez por la selección española de carreras por montaña Viernes, 10 mayo 2019, 02:57

El corredor granadino Carlos García Hurtado ha sido convocado por la selección española para el Campeonato de Europa de carreras por montaña de Zermatt (Suiza) el próximo 7 de julio. Es la recompensa al cuarto puesto conseguido el pasado fin de semana en el Campeonato de España de trail running de Todolella (Castellón), donde fue una de las revelaciones.

García Hurtado, que compite para el club manchego Ekuon-El Conchel Sport Team, se hizo con la cuarta posición gracias a un tiempo de una hora, tres minutos y catorce segundos en una carrera de 13,8 kilómetros. Apenas se quedó a siete segundos del tercer clasificado Roberto Ruiz (Piélagos) y a 25 de Eduardo Hernández (UA Montsià), a un suspiro del podio. El ganador fue Enrique Meneses (Playas de Castellón). Los cuatro conformarán el equipo nacional en el Europeo de Zermatt. El granadino, de apenas 22 años al haber nacido en 1996, es el más joven de ellos.

«La convocatoria es una sorpresa, no entraba en mis planes para este año porque tampoco pensaba que iba a llegar a mi nivel actual. Mi equipo me planteó la posibilidad de ir al Campeonato de España y viendo que el circuito se adaptaba a mis condiciones, fui encantado a probar», explica García Hurtado, que ya fue internacional por España con la Federación de montaña y que en julio se estrenará con la de atletismo. «Es una sorpresa, un gusto y un placer», admite a IDEAL.

Su carrera en Todolella salió a pedir a boca. «Llegué bien porque el circuito era corto y había hecho entrenamientos rápidos. Participé en la carrera del Ave María en Granada y me salió bien, ganando. Llegaba motivado y con ganas de dar la sorpresa porque no aparecía en ninguna lista de favoritos. Eso me gustaba», afirma Carlos García Hurtado. «Salí a un ritmo fuerte que pude mantener y en la clasificación se refleja que la pelea por el podio llegó hasta la misma línea de meta», señala.

Estudiante de Arquitectura

Carlos García Hurtado estudia Arquitectura en la Universidad de Granada. «El Ekuon quiso apoyarme y me dio todas las posibilidades. No me lo pensé, y por eso compito con licencia de allí, para poder costearme la temporada deportiva», reconoce. «Es una pena que habiendo tantos corredores andaluces haya que irse a otras provincias, pero sirve para que los clubes de Andalucía y Granada se den cuenta de que hay que apoyar a deportes más minoritarios como el trail o las carreras de montaña», reivindica el corredor granadino. El 7 de julio tendrá su gran oportunidad en Suiza.