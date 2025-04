Fernando Alonso: «Es frustrante, pero hemos dado el máximo»

David Sánchez de Castro Domingo, 20 de abril 2025, 22:34 Comenta Compartir

Fernando Alonso está en un momento en el que ya solo con rendir bien en lo personal le sirve… aunque siga con el 0 en el casillero. «Once es lo máximo que se podía hacer hoy pero sigue siendo estar fuera de los puntos. Igual descalifican a unos cuantos», deseaba después de lograr la undécima plaza en la carrera del GP de Arabia Saudí.

El español admitió estar algo desesperado, pero prometió que, aunque el coche no esté a la altura, él sí intentará maximizar lo que pueda: «Hemos dado el máximo, es el ADN que tenemos siempre, está garantizado que voy a dar el 100% siempre como si fuese la carrera que se juega el Mundial. Te consume por dentro el hacer 50 vueltas de clasificación pero no sé correr de otra manera».

En esta carrera, además, vivió en sus carnes un problema de compartir parrilla con novatos como Gabriel Bortoleto, al que él mismo representa a través de su agencia, A14 Management. «Casi nos chocamos, decidí ir por fuera y él no me vio, conseguimos pasar cerca del muro los dos», resumió, antes de lanzar un dardo directo a Aston Martin: «Culpa nuestra de tener que estar peleando con los Sauber».

Por su parte, Carlos Sainz se mostraba cansado, pero satisfecho por el botín obtenido. «Era lo máximo esta octava posición. Ha sido una carrera muy buena, he dominado la mitad de la parrilla bastante bien, la primera vez con Williams, es una buena señal. Hemos tenido una parada lenta, después de eso con la dura me sentía cómodo y podía tirar. Cuando el equipo me ha pedido que ayudase a Albon con el DRS lo he hecho, a 13 vueltas del final», reivindicó su labor de equipo.

En general, para él fue una carrera «muy buena» en la que ver el ritmo de la última vuelta en la que apretó sin ahorrar le dio más alas. Aún así, pide paciencia a quienes le exigen resultados más prometedores. «De todos los que hemos cambiado de equipo ninguno está al 100% todavía. Todavía me queda una curva de aprendizaje muy grande, es normal que haya fin de semanas buenos y malos. Estar en la quinta carrera sacando el máximo rendimiento del Williams es una buena señal. Hay que seguir en esta línea porque está funcionando», presumió.