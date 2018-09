Primera Tensión entre Rubiales y Tebas por unos horarios «disparatados» Luis Rubiales y Javier Tebas, en una reunión. / Efe El presidente de la Federación criticó los «horarios disparatados» ligueros y el presidente de LaLiga acusó a su homónimo de hacer «mucha demagogia» con el partido de Miami como telón de fondo JAVIER VARELA Madrid Domingo, 23 septiembre 2018, 17:25

Las diferencias entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Javier Tebas, presidente de LaLiga lejos de disminuir, cada vez son más grandes. Este domingo se ha vivido un nuevo capítulo de esta guerra que viven desde que ambos llegaron a sus cargos -la relación ya era mala desde los tiempos de Rubiales en AFE- y que comenzó con la posibilidad de que el partido entre el Girona y el Barcelona, de la jornada 21, se disputase en Estados Unidos tras el acuerdo firmado por LaLiga con la multinacional Relevent que incluye la disputa de partidos en Estados Unidos.

Esta vez el motivo de la discordia han sido los horarios de algunos de los partidos de Liga, en concreto el del Levante-Sevilla, en el que se han tenido que atender a 14 personas por las altas temperaturas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol criticó a través de su cuenta de Twitter los horarios de «vergüenza» de la Liga, y poco después encontró la respuesta de Javier Tebas, también a través de la misma red social, acusándole de hacer «mucha demagogia».

Hoy en el GP de Aragón, 32 grados y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras y sin quejas. JAvier Tebas

Luis Rubiales lanzó el primer dardo público: «Si LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para la 19/20. Vergüenza para aficionados y gente del fútbol. A más de 30 grados no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas. Inadmisible. En la RFEF estamos hartos».

Si @LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 19/20. VERGÜENZA para AFICIONADOS y GENTE del FÚTBOL. A más de 30º no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas.

INADMISIBLE. En la @rfef estamos hartos❗️❗️#RespetemosElFutbolpic.twitter.com/CmYhHK27q8 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 23 de septiembre de 2018

Rubiales acompañó sus palabras con la imagen de una aficionada siendo atendida por los servicios sanitarios en el Ciudad de Valencia, donde se disputaba el Levante-Sevilla y en el que se han vivido temperaturas por encima de los 30 grados.

Y la respuesta de Tebas no tardó en llegar, pocos minutos después en la misma red social: «Amigo Luis Rubiales, mucha demagogia. Hoy en el GP de Aragón, 32 grados y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras y sin quejas. Por cierto, este agosto torneo de niños Evergrande/RFEF en Las Rozas a 36 grados. No se puede recuperar lo que es de uno».

Amigo @LuisRubiales mucha demagogia, hoy en #AragonGP 32° y 114.000 personas al sol disfrutando de las carreras, sin quejas.Por cierto este agosto torneo de niños Evergrande/RFEFen Las Rozas 36°. No se puede recuperar lo que no es de uno. https://t.co/FcNWr0A0HX — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 23 de septiembre de 2018

El 'No' a Miami

Después ambos coincidieron en Cope y se lanzaron todo tipo de reproches. «Tenemos la competencia de horarios en Primera y Segunda diga lo que diga quien sea y la queremos recuperar y también queremos crear una reglamentación en el resto de la categoría», comenzó Rubiales. «Que se mire por China, por el dinero, pero sin poner el riesgo de la salud de nadie», añadió el presidente de la Federación.

«Que se mire por China, por el dinero, pero sin poner el riesgo de la salud de nadie» Luis rubiales

«Entendemos que los ingresos son importantes, pero no vale todo. Hemos hecho una valoración que hemos enviado a unos representantes de LaLiga, y cuando se superen unas temperaturas, se retrasa un partido. No es lo mismo los 30º a las 20.00 horas que a las 14.00. No tenemos que pensar solamente en el dinero», dejó claro el máximos mandatario de la Federación.

Más información Catorce personas atendidas por el calor en el Ciutat de Vàlencia

Sus palabras fueron rebatidas por Javier Tebas minutos después. «Es un debate que se produjo en el mes de julio. Yo tengo contacto con la Federación, ellos opinan. Es un tema que viene dado por la Ley del Deporte y consideramos que es el organizador de la competición el que se encarga de los horarios, por la Ley del Deportes 1990, pero si la Federación no lo considera así, lo discutiremos», dijo.

Luis Rubiales atacó a Tebas y le pidió «rigor» cuando hable sobre temas de la Federación. «Muchas veces habla de oídas y le hace meter la pata, de momento no tiene rigor. La Segunda B y la Tercera no son competencia de la Federación para fijar horarios, es de los clubes. El Fuenlabrada juega a las 12h porque quiere el equipo, el Levante juega a las 12h porque se lo impone LaLiga», señaló Rubiales.

«El tema de los horarios no es un tema nuevo, es una amenaza que viene desde hace tiempo por parte de la Federación» Javier Tebas

Tebas respondió que «el tema de los horarios no es un tema nuevo, es una amenaza que viene desde hace tiempo por parte de la Federación. Se habla con demagogia del tema de salud. No saquemos las cosas de quicio». Además, confesó que «en Valencia supimos que iba a haber aficionados que iban a fingir golpes de calor y así se lo hicimos saber a la autoridad competente. Hemos aplicado correctamente al protocolo de calor».

El presidente de LaLiga recordó que «que Rubiales y yo no nos llevamos bien es público y notorio» y volvió a insistir en llevar el Girona-Barcelona a Estados Unidos: «En absoluto renunciamos a jugar en Miami y vamos a trabajar en esa línea».

«No se va a jugar en Miami, que se le quite de la cabeza. Tebas es preso de la tele» Luis Rubiales

Sin embargo ninguno quiso mantener una conversación a dos en directo: «No quiero un careo con él porque no tenemos que dar ningún espectáculo que es lo que a vosotros os gusta. No salí de la Federación con Rubiales porque tenía otra reunión y me tuve que ir», añadió.

Rubiales entonces dejó clara la postura de la instigación respecto al encuentro de Miami. «No se va a jugar en Miami, que se le quite de la cabeza. Tebas es preso de la tele. Aquí manda otro que le llama y le dice 'este partido se juega a esta hora y tu te callas, Javier'».