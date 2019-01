Jornada 19 Solari: «Karim es Karim y es difícil de reemplazar» Santiago Solari, en pie en el Benito Villamarín. / EFE «No es para mí la pregunta de si entendería que Isco quisiese abandonar el Madrid en este mercado de invierno», zanjó el técnico argentino AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 13 enero 2019, 23:30

Santiago Solari lamentó la fractura de meñique de Karim Benzema y haber tenido que prescindir del delantero francés al descanso, lo que según el técnico del Real Madrid provocó la ausencia de profundidad del equipo blanco en la segunda parte. «Entró Cristo, que lo hizo muy bien, pero Karim es Karim y es difícil de reemplazar», sentenció Solari. «Karim tenía muchísimo dolor», reconoció Solari, que destacó, además de a Cristo, a otros jóvenes como Vinicius, Valverde, Brahim Díaz y Reguilón. «Con tantas bajas, nos toca la incrustación en el equipo de muchos jugadores jovencísimos», subrayó el entrenador merengue.

Solari, que volvió a prescindir de Isco, que ni siquiera jugó un minuto en el Villamarín, no quiso responder a la pregunta de si entendería que el centrocampista malagueño desease abandonar el Real Madrid en este mercado de invierno. «No es una pregunta para mí», zanjó quien también aseguró que «Marcelo no jugó porque son decisiones puntuales para momentos puntuales». «Nosotros somos un plantel, se pueden sumar algunos chicos del Castilla y todos son importantes», añadió Solari cuando se le insistió sobre Isco.

También aseguró que su decisión de una defensa con tres centrales «es circunstancial». «En el fútbol las circunstancias mandan muchas veces. «Tenemos muchos inconvenientes y teníamos que encontrar soluciones», justificó el argentino.

Respecto a Ceballos y su gol salvador, apuntó: «El fútbol tiene estas vueltas, que los ex marcan. No sé cuál será la magia, pero se volvió a dar hoy, por suerte para nuestro lado».

El centrocampista sevillano del Real Madrid, sin embargo, abandonó el Villamarín con cara de satisfacción pero también de tristeza por el recimiento de los aficionados del Betis: «Me voy con la sensación agridulce por no conseguir el cariño de mi afición durante tanto tiempo». «Es un campo que me ha dado todo, en el que he crecido, y no esperaba este recibimiento», lamentó Ceballos, que también destacó su gol decisivo de libre directo: «Tenía confianza y ganas de reivindicarme y Sergio (Ramos) me dijo que lo iba a meter. Le dije a Casemiro que se metiera».