Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ferran Torres celebra su tercer gol en La Cartuja. C. Quicler / AFP
Jornada 15

El Barça exhibe su pólvora en La Cartuja

Los azulgranas, liderados por un 'hat-trick' de Ferran Torres, imponen su pegada ante un Betis que reaccionó tarde, con dos goles postreros

Daniel Panero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:52

Comenta

El Barça cerró a lo grande su semana fantástica. El conjunto de Hansi Flick se impuso al Betis en La Cartuja por 3-5 en ... un partido marcado por la gran primera mitad de los azulgranas y por la impotencia de los verdiblancos, que se adelantaron en el marcador pero fueron superados por un huracán. El 'hat-trick' de Ferran Torres y los tantos de Bardghji y Lamine Yamal sirven a los culés para seguir con buenas sensaciones y meter presión a un Real Madrid que volverá a jugar a cuatro puntos de su rival directo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  3. 3 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6

    La espada bendita del Gran Capitán
  7. 7

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  8. 8 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  9. 9

    El Supremo libra a los pueblos granadinos de pagar multas por no depurar sus aguas
  10. 10 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Barça exhibe su pólvora en La Cartuja

El Barça exhibe su pólvora en La Cartuja