«Subieron el nivel físico y perdimos la concentración», afirma Pin

Víctor M. Romero Sábado, 3 de mayo 2025, 23:00

Pablo Pin sentenció a su equipo al comentar que, en Las Palmas, sólo se puede ganar con un juego perfecto y que al Covirán no le salió un buen partido, dado el alto nivel del Dreamland. El técnico nazarí comentó que «nuestra entrada al partido fue buena, estuvimos serios, pese a alguna pérdida de más. Luego el Gran Canaria subió su nivel físico y ahí perdimos la concentración en varias jugadas, que ante un rival de este nivel te castiga. Estuvimos mal en defensa a partir del descanso, ellos le dieron una vuelta de tuerca a nivel físico y no les igualamos, ya no solo en defensa sino también en ataque. Tampoco estuvimos finos en el rebote. Ya ellos jugaron con la ventaja y, aunque ganamos el último periodo, fueron mejores, no hicimos un buen partido en líneas globales, y pensamos ya en la siguiente cita».