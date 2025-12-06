Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Casademont Zaragoza
El resultado ha sido de 83-92 en el Palacio de Deportes
Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:54
El Covirán ha caído hoy derrotado en casa frenet al Casademunt Zaragoza.
Jonathan Rousselle: 3
Tiró del carro con orgullo en la primera parte, en los ... peores minutos, pero su pérdida final fue la sentencia.
Lluís Costa: 5
Desacertado en el triple, sus 8 asistencias confirman que es el generador principal de un equipo que ahí flaquea.
William Howard: 3
Debutó con apenas 48 horas en la ciudad, pero su aportación al equipo fue completamente testimonial.
Matt Thomas: 3
Tan solo en el tercer cuarto el escolta norteamericano rindió al nivel que se le pide. Foco total de la defensa maña.
Amida Brimah -
Apareció en los peores minutos como tercera opción en el puesto de '5'. Ni fu, ni fa ni todo lo contrario.
Travis Munnings: 4
22 minutos en su mejor actuación en Granada... que sigue sabiendo a poco. No se acerca a Valtonen.
Luka Bozic: 5
Claramente de menos a más, empezó horroroso, cometiendo errores graves. Luego, eso sí, tiró de bemoles.
Beqa Burjanadze: 3
Las bajas no aumentaron su minutaje habitual. Trabajó bien en el rebote, pero en ataque le costó mucho aportar.
Edu Durán -
El escolta apareció en escena tres minutos en los que no se hizo notar lo más mínimo en el juego. Le cuesta aportar.
Zach Hankins: 4
Maquilló puntos al final, con todo decidido. Leve mejoría, pero sigue muy lejos de ser el referente interior que se precisa.
Babatunde Olumuyiwa: 4
Dentro de sus limitaciones, se esforzó al máximo en defensa. En ataque cometió algún error grosero que costó caro.
Pere Tomàs -
El capitán rojinegro no entró en la rotación granadina ni ante las bajas de Valtonen y Kljajic. Papel residual.
