Las puntuaciones de los jugadores del Covirán en su derrota contra el Casademont Zaragoza

El Covirán ha caído hoy derrotado en casa frenet al Casademunt Zaragoza.

Jonathan Rousselle: 3

Tiró del carro con orgullo en la primera parte, en los ... peores minutos, pero su pérdida final fue la sentencia.

Lluís Costa: 5

Desacertado en el triple, sus 8 asistencias confirman que es el generador principal de un equipo que ahí flaquea.

William Howard: 3

Debutó con apenas 48 horas en la ciudad, pero su aportación al equipo fue completamente testimonial.

Matt Thomas: 3

Tan solo en el tercer cuarto el escolta norteamericano rindió al nivel que se le pide. Foco total de la defensa maña.

Amida Brimah -

Apareció en los peores minutos como tercera opción en el puesto de '5'. Ni fu, ni fa ni todo lo contrario.

Travis Munnings: 4

22 minutos en su mejor actuación en Granada... que sigue sabiendo a poco. No se acerca a Valtonen.

Luka Bozic: 5

Claramente de menos a más, empezó horroroso, cometiendo errores graves. Luego, eso sí, tiró de bemoles.

Beqa Burjanadze: 3

Las bajas no aumentaron su minutaje habitual. Trabajó bien en el rebote, pero en ataque le costó mucho aportar.

Edu Durán -

El escolta apareció en escena tres minutos en los que no se hizo notar lo más mínimo en el juego. Le cuesta aportar.

Zach Hankins: 4

Maquilló puntos al final, con todo decidido. Leve mejoría, pero sigue muy lejos de ser el referente interior que se precisa.

Babatunde Olumuyiwa: 4

Dentro de sus limitaciones, se esforzó al máximo en defensa. En ataque cometió algún error grosero que costó caro.

Pere Tomàs -

El capitán rojinegro no entró en la rotación granadina ni ante las bajas de Valtonen y Kljajic. Papel residual.