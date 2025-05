El Gran Canaria recibirá al Covirán con poco margen de error para el 'play off'

Baskonia y UCAM Murcia aprietan por detrás a los claretianos, que no pueden permitirse fallar ante los granadinos

Cuando el Dreamland Gran Canaria reciba este sábado (20:45 hora peninsular) al Covirán Granada, lo hará con una curiosa circunstancia que meterá algo de presión al equipo de Jaka Lakovic. La misma se produce porque, hasta el momento, la temporada de los claretianos tiene que ser, indudablemente, catalogada como exitosa, después de que el equipo amarillo haya sido finalista de la Eurocup, cayendo solo ante el poderosísimo proyecto del Hapoel de Tel Aviv, y semifinalista en la Copa del Rey –celebrada en el Gran Canaria Arena– tras eliminar al Valencia Basket y ceder en la previa a la final frente al Real Madrid. Dos actuaciones notables que han sido muy bien valoradas en la isla.

Sin embargo, ya se sabe que el último recuerdo de una temporada es el que suele quedar más grabado en el imaginario colectivo, y de ahí que el Dreamland Gran Canaria se vea ahora obligado a certificar un puesto en la zona de 'play off', el lugar que, presupuestariamente, le corresponde en la Liga Endesa. Y, para ello, el equipo insular va a tener que firmar algunas victorias más en lo que resta de liga regular.

El 'Granca' es actualmente octavo con 15 partidos y ganados 13 perdidos –tiene aplazado el duelo de la jornada 27 ante el Hiopos Lleida, que disputará el 14 de mayo– y cuenta con poco margen de error si no quiere caerse de la zona de 'play off'. Por detrás vienen apretando tanto el Baskonia (15 victorias y muy peligroso ya sin Euroliga) como el subcampeón liguero UCAMMurcia, con un triunfo menos. Ambos tienen entre ceja y ceja disputar las eliminatorias por el título, y se fijan como objetivo a los amarillos, el Joventut o el Manresa –los dos catalanes han ganado 16 partidos– como rivales a desbancar.

Por ello, la escuadra insular no puede permitirse ninguna alegría ante un Covirán que saldrá al Gran Canaria Arena dispuesto a apurar sus escasísimas opciones de permanencia en la elite del baloncesto español.

Le tocará pues a los rojinegros afrontar a un rival de enjundia y además necesitado, que no dará ninguna concesión, pues una derrota complicaría muchísimo su acceso al 'play off', sin el cual una campaña hasta ahora dulce dejaría un regusto amargo en la afición amarilla. El 'Granca' ha ganado ocho partidos como local y ha perdido cinco encuentros: derrotas 'normales' ante Real Madrid, Barça y La Laguna Tenerife, pero también actuaciones discretas saldadas con tropiezo frente al Río Breogán y el Morabanc Andorra que quizá puedan enseñarle a Pablo Pin el camino para hacer que los suyos den la sorpresa en la sede de la última Copa del Rey. Lógicamente, si el Covirán quiere mantener alguna aspiración real de salvación, necesita prácticamente no fallar en lo que queda de temporada, y eso pasa por lograr varias victorias a domicilio. Tras Gran Canaria, los rojinegros visitarán Zaragoza y, en la penúltima jornada, al Real Madrid. En casa, Breogán y Andorra son los visitantes que han de pasar aún por el Zaidín.

Igualar el físico

«Tendremos que igualar su nivel físico», pidió Pablo Pin a su equipo antes de enfrentarse a un Dreamland Gran Canaria que tiene muchísimos recursos en ataque. Por fuera, todo gira sobre el bastón de mando de Albicy, con Homesley –verdugo rojinegro en el Palacio–, Thomasson o Brussino como amenazas de primer nivel. Y en la pintura, Tobey y Conditt ofrecen tamaño y puntos, con Shurna y Pelos 'abriendo' el campo con su muñeca.

Un equipo de nivel y obligado a ganar. Reto de altura para un Covirán contra las cuerdas.