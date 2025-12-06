Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, atento al juego en el Palacio. José Miguel Baldomero
«No encontramos la línea de juego para obtener solidez»

Ramón Díaz opina que las bajas de Valtonen y Kljajic también afectaron al nivel defensivo de su equipo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:47

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comentó que «es un resultado que no es el que esperábamos, tras una semana muy complicada no hemos conseguido ... en la primera parte encontrar la línea de juego en los dos lados de la cancha necesaria, que nos diera solidez, esto nos pesó para la segunda mitad, donde se hizo un gran esfuerzo mental, y se jugó después al límite. Solo nos queda seguir trabajando, ser mejores y más competitivos en el siguiente encuentro».

