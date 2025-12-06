«No encontramos la línea de juego para obtener solidez»
Ramón Díaz opina que las bajas de Valtonen y Kljajic también afectaron al nivel defensivo de su equipo
Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:47
Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comentó que «es un resultado que no es el que esperábamos, tras una semana muy complicada no hemos conseguido ... en la primera parte encontrar la línea de juego en los dos lados de la cancha necesaria, que nos diera solidez, esto nos pesó para la segunda mitad, donde se hizo un gran esfuerzo mental, y se jugó después al límite. Solo nos queda seguir trabajando, ser mejores y más competitivos en el siguiente encuentro».
Munnings fue titular y sobre ello dijo que «si hablamos del nivel defensivo, Elias y Jovan (Valtonen y Kljajic) eran de los dos mejores en esta tarea. Tuvimos que tirar también mucho de Matt (Thomas) en generación. Travis hizo un partido sólido atrás y en ataque, no el mejor».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión