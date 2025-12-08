Los santistebeños Enrique Muñoz, padre e hijo, dan su concierto más especial en un refugio de la Guerra Civil

Twelve String, el dúo de guitarra de Santisteban del Puerto integrado por los Enrique Muñoz, padre e hijo, ofrecieron un concierto mágico dentro del Festival ... Llum Burriana, de Castellón, una experiencia musical difícil de olvidar dado que el escenario de la música fue el Refugio Antiaéreo del Camí d'Onda, construido por la Junta Pasiva de Burriana a principios de 1938, en una zona populosa y estratégica, con capacidad para mil personas y galerías excavadas en un terreno natural hasta una profundidad de 12 metros para resistir el bombardeo de la aviación.

En tan singular emplazamiento el dúo Enrique Muñoz hizo vibrar a todos con un programa profundamente expresivo y puesta en escena íntima, atmósfera mística a la que contribuyó la iluminación del búnker a base de las llamas de velas. Un entorno histórico en el que el silencio sólo era roto por la calidez de la música y con las miradas del público centradas en los detalles y sentimientos que cada rincón del refugio esconde.

Twelve String escogió un selecto repertorio para la ocasión con piezas de Manuel de Falla, Enrique Granados, Josep Ferrer y Jorge Cardoso, entre otros compositores del universo guitarrístico español y latinoamericano. Cada obra era interpretada con sensibilidad y una sincronía que solo puede nacer de la complicidad generacional que define a los dos concertistas santistebeños.

Proyecto sólido

Este proyecto, que fusiona la experiencia y madurez musical del padre, con la energía y entusiasmo de la juventud del hijo, se está consolidando tras el paso por festivales en Chipre, Italia, Portugal y España. Las críticas auguran un futuro prometedor para esta formación que destaca por su unidad interpretativa, afinidad artística y capacidad para emocionar al público. El concierto en Llum Burriana no solo reafirmó el excelente momento artístico que ambos músicos pasan, también dejó una huella imborrable entre los asistentes por la fuerza telúrica del lugar y el talento y la capacidad comunicativa de los guitarristas de Santisteban del Puerto.