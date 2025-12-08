Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Enrique Muñoz, padre e hijo, tocando en el refugio antiaéreo de Castellón. J. A. G. M.

Los santistebeños Enrique Muñoz, padre e hijo, dan su concierto más especial en un refugio de la Guerra Civil

Cada obra era interpretada con sensibilidad y una sincronía que solo puede nacer de la complicidad generacional

José Antonio García Márquez

SANTISTEBAN DEL PUERTO

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:51

Comenta

Twelve String, el dúo de guitarra de Santisteban del Puerto integrado por los Enrique Muñoz, padre e hijo, ofrecieron un concierto mágico dentro del Festival ... Llum Burriana, de Castellón, una experiencia musical difícil de olvidar dado que el escenario de la música fue el Refugio Antiaéreo del Camí d'Onda, construido por la Junta Pasiva de Burriana a principios de 1938, en una zona populosa y estratégica, con capacidad para mil personas y galerías excavadas en un terreno natural hasta una profundidad de 12 metros para resistir el bombardeo de la aviación.

