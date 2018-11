«Rosalía no es flamenco» Pose de la bailaora flamenca. Sara Baras, con la sombra de la farruca. / IDEAL IDEAL El 1 de diciembre, la artista presenta en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar su espectáculo 'Sombras', con el que Sara Baras cumple 20 años de trayectoria sobre los escenarios NEREA ESCÁMEZ ALMERÍA. Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:41

Con más de veinte años de carrera y con el flamenco por bandera, Sara Baras, ha deleitado con su arte a ciudades como Madrid y Barcelona hasta pasar por Londres y París (en el Théâtre des Champs-Elysées), donde ha presentado 10 espectáculos durante la temporada con un mes de duración cada una, colgando el cartel de 'no hay entradas' para todas las actuaciones realizadas. Es la artista que más veces ha actuado en el teatro parisino y... vuelve a Almería con un aire más nuevo.

Tras un homenaje a los grandes del flamenco con 'Voces', presenta 'Sombras'. La artista propone un viaje a través del tiempo, de los colores, del silencio, de la soledad, de la luz y de las sombras. Previo a su actuación en la provincia, fue entrevistada por el medio y habló de su nuevo espectáculo, de su pasión y también, del fenómeno Rosalía.

-¿En qué momento surge 'Sombras' de Sara Baras?

-Realmente surgen cuando pensamos en celebrar los veinte años de compañía, en vez de repetir las coreografías o personajes que nos han marcado. Decidimos pensar en las sombras, en hacer un espectáculo dándole una postura nueva pero basado en nuestras sombras de siempre que tanto nos han acompañado y queremos recordar.

-¿Qué reúne este nuevo espectáculo que sea diferente a los anteriores que ha hecho, como el de 'Voces'?

-Pues la verdad, es que 'Sombras' es muy diferente a 'Voces' y a todos porque siempre hay momentos nuevos que nos hacen cambiar. Por ejemplo, 'Sombras' es una cultura muy en juego con los garabatos, la puesta en escena, la variedad de instrumentos y a la hora de coreografiar, hay otro vestuario, otro tipo de tejidos, la fusión entre lo más tradicional y más actual. Hay mucha diferencia entre Sombras y Voces, porque Voces está dedicado a unos maestros y es de una manera muy suya. Sombras tiene el colorido, la energía y una textura muy diferente.

-A lo largo de su trayectoria, ¿ha tenido momentos de 'sombras'?

-Yo veo 'Sombras' por la parte positiva, del hecho musical de la palabra 'Sombras'. Porque en la sombra de una persona que baila media una belleza especial. Lo miro todo por la parte positiva en lugar de la negativa. Es verdad que a lo largo de todos estos años hemos tenido de todo, aprendes de lo que te pasa pero realmente te quedas con las sombras que siempre te acompañan y te enseñan lo que realmente es constante y hoy en día, miras atrás y descubres que esas sombras han aportado muchísimo y lo que te vuelven a dar.

-En el espectáculo de 'Voces' homenajeó a artistas como Paco de Lucía o Antonio Gaudes, ¿lo hace también en 'Sombras'?

-No, realmente en 'Sombras' aunque haya detalles dedicados a maestros, realmente, la esencia de 'Sombras' es otra cosa. 'Voces' estaba dedicada directamente a cada maestro, a Camarón, a Paco de Lucía, a Enrique Morente, Antonio Gaudes, Moraíto y Carmen Amaya y sin embargo Sombras es como si fuera una farruca grande, la sombra que más me acompaña a mí es mi farruca donde por el medio vamos viajando y cambiando de palo, de colorido, de estilo, ¿sabes? Entonces, hay momentos donde sí, hay un vals por ejemplo, que bailamos José Serrano y yo, que es un número de Leonard Cohen con la letra de Lorca y realmente hacemos una interpretación nueva, intentamos apostar desde el buen corazón de hoy pero claro que aparecen maestros porque gracias a Dios, están muy presentes, pero no es de la misma manera que le dediqué al maestro como pasó en Voces.

-¿Qué va a poder ver de usted el público de Almería en este nuevo espectáculo?

-Hay una gran variedad en el espectáculo muy grande, hay momentos más profundos, más alegres, momentos en el que hay fusiones con otro tipo de instrumentos o registros que hacen un poco cambiar... La gente de Almería va a ver un espectáculo con una energía muy bonita, con un color muy especial, con un equipazo porque voy muy bien acompañada desde José Serrano, con la música de Keko Baldomero, con la colaboración del violinista Ara Malikian, con seis chicos en el cuerpo de baile que tienen un nivel maravilloso, siete músicos en directo... La verdad que pienso que durante casi dos horas, hay que dejarse llevar y sentir el flamenco desde lo más profundo pero de una manera positiva y alegre.

-A lo largo de su trayectoria ha viajado por muchas ciudades, pero... ¿tiene 'Sombras' algo que identifique a Almería?

-El flamenco, porque en Almería también se vive. Pero en este caso 'Sombras' no... porque es un viaje, no de lugar, sino de sensaciones, de momentos, de maestros...

-En cuanto a esas sensaciones, ¿le inspira la ciudad en el nuevo espectáculo?

-¡Claro, claro que inspira! Es una ciudad muy flamenca, con unos artistas maravillosos, por supuesto que inspira, en todo el recorrido, las ciudades más flamencas están más presentes siempre con detalles de la variedad del flamenco, que es muy amplia, aquí hay algunos muy antiguos, de diferentes estilos, directamente no hay nada dedicado a un solo lugar, pero indirectamente sí, porque además, Almería es una tierra muy flamenca.

-No es la primera vez que visita Almería, ¿qué experiencia le ha dejado esta ciudad?

-Por encima de todo, tengo el cariño del público, que es un público muy maravilloso. Y la verdad tengo la suerte de llevar tantos años yendo a Almería que he estado en muchos lugares diferentes, como teatros o al aire libre, es una conexión preciosa con el público y cuando pasa eso, tienes mucha ilusión en pensar en el momento del espectáculo. En mi caso, el público de Almería me ha visto crecer y me hace una ilusión especial... esos lugares que has pisado muchas veces, también tengo muchos amigos y compañeros en la ciudad.

-Y ahora, centrándonos en la parte del vestuario... ¿en qué se basa para elegirlo? ¿Va acorde con el tema?

-El vestuario del espectáculo está hecho solo y exclusivamente para el espectáculo, es especial por las telas, las formas de diseñarlo, la forma de elegir el colorido que va mezclado con la pintura de Andrés Mérida, con la iluminación de Óscar Gómez de los Reyes, es un equipo que va hecho todo exclusivo para eso, hay texturas nuevas, con flecos, seda, hay mucha novedad y aunque celebremos los 20 años de trayectoria, le damos una lectura nueva de todo, después de esos 20 años hemos aprendido y tenemos la libertad de expresarnos desde donde sentimos y nos hace investigar en otro tipo de cosas, en poder arriesgar e intentar mostrar algo nuevo.

-Entonces, 'Sombras', más que algo oscuro... es una metáfora porque hay luz dentro de las sombras...

-Así es. Todo es luz. Hay un juego de sombras pero por la parte positiva, nunca negativa. No hay una sombra realmente de pena o triste. Pero sí hay sombras en muchísimos significados de la palabra, la sombra como una silueta, un dibujo, el baile se convierte en una especie de garabato que parece una sombra y realmente es una escritura... Hay muchos detalles alrededor de esta palabra.

-¿Le es fácil dejarse llevar por la esencia del baile y desconectar de todo lo que le rodea?

-Llega un momento, como justo ahora, en el que en mi cabeza hay mucho trabajo pero cuando se levanta el telón te olvidas de todo y te dejas llevar por el corazón, intentas bailar desde dentro porque ya hay trabajo y el estudio está fuera. En tus ensayos, en tu trabajo de diario, entonces sales al escenario para poder transmitir y poder sentir verdaderamente este arte, porque tiene que ser con el corazón, el flamenco tiene que ser con el corazón.

-Cuando tiene tiempo de desconexión, ¿a qué se dedica?

-Lo más importante para mí, en mi vida, es mi hijo. Por lo tanto, si no estoy bailando -risas-, estoy con mi pequeño. Y su padre igual porque también baila y entonces, le explicamos siempre que podemos, lo disfrutamos mucho al igual que los momentos familiares y con amigos en casa, siempre de forma sencilla. Eso es lo que más nos llena, en mi caso, para mí lo más importante es vivir y compartir con él la vida.

-¿Y de música? A parte del flamenco, ¿qué prefiere oír en su día a día?

-En ese sentido, a mí todo lo que tiene calidad me gusta. Me encanta la música, ir al cine, leer, me encanta casi todo lo artístico, tengo esa suerte. No siempre estoy escuchando flamenco, escucho de todo, me encanta la música clásica, el pop, me gusta investigar y descubrir música de otros lugares que realmente me aportan mucho porque rítmicamente también me gustan y lo que no puedo remediar es no bailarla, ¿no? -Ríe- Escuche lo que escuche siempre hay un momento que no te aguantas, que la bailas y eso hace que la disfrutes mucho.

-Actualmente, ha surgido un fenómeno, el fenómeno Rosalía, ¿qué piensa al respecto?

-La verdad es que Rosalía tiene un talento muy especial y una manera muy especial de hacer su música, sus coreografías y a mí me parece muy bien, es música con mucho talento pero por supuesto con su estilo propio.

-Sí, porque en redes sociales la han llegado a comparar incluso con la mismísima Lola Flores...

-Sí, creo que a Rosalía la posicionan dentro del flamenco y pienso que es algo aflamencada pero no es flamenco. No es una cantaora de flamenco, es otra cosa, por eso te digo que ella tiene su propio estilo, es una chica con un talento especial. Me parece muy bien lo que hace, pero no la considero dentro, Rosalía tiene su forma de hacer las cosas y hoy en día todo el mundo tiene que tener libertad de expresarse siempre con respeto y Rosalía lo hace con respeto y a su manera y eso me parece fantástico que tu puedas sacar de ti tu propio estilo.