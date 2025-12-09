Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bloque ubicado en la confluencia de las calles Hércules y Almanzor. R. I.

Días contados para derribar las últimas viviendas y el edificio de la calle Hércules

La edil de Urbanismo confirma el final del «tedioso» proceso para acabar con el edificio «que daña a la vista» a los pies de la Alcazaba: al inicio de 2026 «ya no estará»

A. Amate

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:11

El bloque de viviendas que, hoy por hoy, da la bienvenida a quienes visitan la Alcazaba de Almería en la confluencia de las calles Hércules ... y Almanzor es imposible de ignorar. Ajado, incendiado y con evidentes signos de abandono, es una de las actuaciones más necesarias –y al mismo tiempo más complejas– entre las desarrolladas por el Ayuntamiento de Almería en el proceso para el embellecimiento y puesta en valor del entorno del conjunto monumental almerienses, joya histórica de la ciudad y uno de los puntos de interés turístico más visitados de la provincia.

