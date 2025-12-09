Días contados para derribar las últimas viviendas y el edificio de la calle Hércules

El bloque de viviendas que, hoy por hoy, da la bienvenida a quienes visitan la Alcazaba de Almería en la confluencia de las calles Hércules ... y Almanzor es imposible de ignorar. Ajado, incendiado y con evidentes signos de abandono, es una de las actuaciones más necesarias –y al mismo tiempo más complejas– entre las desarrolladas por el Ayuntamiento de Almería en el proceso para el embellecimiento y puesta en valor del entorno del conjunto monumental almerienses, joya histórica de la ciudad y uno de los puntos de interés turístico más visitados de la provincia.

«Es una de las actuaciones que con más interés estamos siguiendo desde el Ayuntamiento de Almería», explicó ayer en su visita a la Alcazaba la edil de Urbanismo, Eloísa Cabrera, quien reconoció que «ha sido un proceso tedioso». «Ha sido largo porque hemos tenido un procedimiento judicial, hemos tenido expropiaciones; ahora, ya por fin, se está culminando», indicó.

Explicó Cabrera que, para culminar el desalojo de los inmuebles que quedaban habitados, se han adquirido dos viviendas en las que se va a «realojar a dos de las familias que ahora mismo viven en una de las viviendas que se van a demoler».

Con ello resuelto, los planes municipales barajan que «a final de este año o comienzos del próximo» se podrá tomar posesión de las viviendas que aún quedan en la calle Hércoles y del edificio en la esquina con Almanzor y proceder a su demolición. Así, en cuestión de semanas, el bloque y las casas aún en pie «ya no estarán y podremos continuar con ese trabajo tan necesario como es la antesala del Parque de la de la Hoya, la puesta en valor de todo el entorno», detalló la titular deUrbanismo de Almería.

El primer paso, explicó, serán los trabajos arqueológicos. «Hubo que paralizarlos, precisamente, porque no podíamos continuarlos», recordó Eloísa Cabrera, quien espera que, «a lo largo del año 2026» se pueda dar a la Alcazaba el acceso «que se merece».

«Con todas las intervenciones que se están haciendo desde la Consejería se necesitaba ya que ese edificio, que tanto daña la vista, ya no esté», concluyó Cabrera, que ha pedido «disculpas a los almerienses». «No ha sido un procedimiento fácil; no era cuestión de llegar –recalcó– sino de procedimientos judiciales, expropiaciones y todo lo que lleva aparejado. Pero ya sí le podemos dar una fecha».

Expropiaciones por un millón

El procedimiento que ahora finaliza se inició oficialmente en julio de 2021. Entonces, con Ana Martínez Labella al frente de Urbanismo, el Ayuntamiento de Almería inició formalmente el procedimiento para obtener la titularidad de once viviendas unifamiliares ubicadas en la manzada comprendida entre las calles Hércules, Almanzora y Viña que se encuentran en la citada manzana (otras cinco ya pertenecían al Consistorio) así como las seis propiedades plurifamiliares y un local comercial que forman parte del edificio.

Finalmente, casi cuatro años y medio después, se podrá culminar con los derribos ya iniciados en una superficie total de 1.700 metros cuadrados entre la Alcazaba y el novedoso parque de La Hoya –Jardines del Mediterráneo– para lo que se aprobó algo más de un millón de euros.