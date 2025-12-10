El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Mojácar

Los detalles que se van conociendo de la muerte del menor de 4 años en Mojácar, cuyo cuerpo apareció en un búnker en una playa ... de Garrucha, sobrecogen más aún en un caso que ha dejado conmocionado a todo el país. Por estos hechos fueron detenidos la madre del niño y su actual pareja, que no es el padre biológico.

Según se desprende del atestado de la Guardia Civil, el menor pudo sufrir agresiones previamente a la muerte por parte del novio de la madre, e incluso que esta podía conocer este maltrato continuado. Según relata el escrito, los tres residían juntos en una vivienda de Mojácar. Durante dicha convivencia, la madre dejaba encargado del cuidado de su hijo menor de edad a su pareja, «que de forma habitual maltrataba y golpeaba a dicho menor de edad con conocimiento (de la madre), llegando en una ocasión a fracturarle un hueso del brazo», señala el informe.

El día de la muerte del menor, el pasado 3 de diciembre, sobre las 11:00 horas, la madre se habría marchado del domicilio para trabajar en un establecimiento del Malecón, mientras que su hijo menor de edad se quedó bajo el cuidado del otro acusado de asesinato. Cuando se quedó a solas con el niño, el auto relata que comenzó a agredirlo nuevamente, «golpeando al mismo en el abdomen y en otras partes del cuerpo de forma reiterada». Asimismo, en ese periodo de tiempo también lo habría agredido sexualmente al menor.

Como consecuencia de la agresión física, el menor de edad habría sufrido «un derrame intestinal que posteriormente le produjo la muerte». Con carácter previo al fallecimiento del menor, y sobre las 12.00 horas de ese día, el acusado habría advertido a la madre del menor que este «se encontraba mal», por lo que la mujer acudió al domicilio familiar. El informe señala que, incluso, «podría haber estado presente en parte de esa agresión física del menor».

Finalmente, el niño habría fallecido aproximadamente a las 15.30 horas de ese día 3 de diciembre de 2025. A continuación, y una vez fallecido el menor, tanto la madre como su pareja cogieron el cuerpo del menor para «llevarlo andando a la playa dirección Mojácar hasta un antiguo búnker, lugar en el que dejaron el cuerpo sin vida del mismo».

El informe del forense señala que la causa del fallecimiento fue un «shock hipovolémico, desgarro hepático y politraumatismo abdominal».

El auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), tras el atestado de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Almería, ha decretado la prisión el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la progenitora y su pareja sentimental por un delito de asesinato y otro delito de maltrato habitual.

El abuelo se persona como acusación

El abuelo materno del niño se ha personado este martes como acusación particular en la causa y ha solicitado al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor.

La petición se formula al no haberse podido obtener la autorización de la madre, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado, junto a su pareja sentimental. La personación se ha formalizado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que estaba en funciones de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones.