Playa donde ha aparecido el cadáver del menor, en Garrucha EFE / Carlos Barba

El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Mojácar

El informe forense señala que las causas del fallecimiento del menor fue un shock hipovolémico, con desgarro hepático y politraumatismo abdominal

Camilo Álvarez
Nerea Escámez

Camilo Álvarez y Nerea Escámez

Granada | Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:17

Comenta

Los detalles que se van conociendo de la muerte del menor de 4 años en Mojácar, cuyo cuerpo apareció en un búnker en una playa ... de Garrucha, sobrecogen más aún en un caso que ha dejado conmocionado a todo el país. Por estos hechos fueron detenidos la madre del niño y su actual pareja, que no es el padre biológico.

