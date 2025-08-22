Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, comparece en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. EP

Luz verde del Parlamento al decreto de la Junta para mantener el servicio de TDT local tras anularse el concurso de 2021

La Diputación Permanente ha votado también una solicitud del PSOE-A para que este decreto-ley se tramitara como proyecto de ley, algo que ha sido rechazado con los votos de PP-A y Vox

Europa Press

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:46

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este viernes, con los votos a favor del PP-A y Vox, las abstenciones del PSOE-A y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y el voto en contra de Por Andalucía, el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de agosto por el que se articula un periodo transitorio para «garantizar la continuidad» en la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en Andalucía gestionado por las personas físicas y jurídicas que sean titulares de licencia otorgada en virtud del concurso de 2021 anulado por sentencia judicial.

La Diputación Permanente ha votado también una solicitud del PSOE-A para que este decreto-ley se tramitara como proyecto de ley, algo que ha sido rechazado con los votos de PP-A y Vox.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se ha encargado de defender ante la Diputación Permanente este decreto que el Consejo de Gobierno del PP-A aprobó a comienzos de este mes, a la vez que tomó conocimiento del inicio, por parte de dicha Consejería, de las «actuaciones preparatorias conducentes a la convocatoria, en el plazo máximo de seis meses, de un concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de todas aquellas licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local mediante TDT en Andalucía que se encuentren vacantes en el momento de dicha convocatoria».

De esta forma, y según ha explicado el Gobierno andaluz, dicho concurso incluirá las licencias que hubieran resultado afectadas por la referida anulación, por sentencia judicial, del concurso de TDT local de 2021, así como las licencias que hubieran quedado vacantes tras los procedimientos de renovación tramitados a lo largo de este año 2025.

Los pliegos de bases que regirán el proceso de adjudicación estarán «adaptados a las novedades introducidas en el marco jurídico por el recién aprobado Decreto 90/2025, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía», han aclarado también desde la Junta.

Con la finalidad de «paliar la situación perjudicial a la ciudadanía y al sector audiovisual derivada del cese de las emisiones de Televisión Digital Terrestre en Andalucía tras la referida anulación judicial», el Consejo de Gobierno aprobó el decreto-ley ahora convalidado en el Parlamento, que regula una habilitación que posibilita, con carácter provisional --hasta la resolución del nuevo concurso de TDT local anteriormente señalado--, «la explotación del servicio televisivo privado de carácter comercial en las demarcaciones afectadas por dicha anulación».

