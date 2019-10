Sánchez anuncia en Jaén un plan contra el «atropello» arancelario de Trump Pedro Sánchez, con Francisco Reyes y Julio Millán, en el mitin de Jaén. / EUROPA PRESS El PSOE jienense le pide continuar con la A-32, reducir el tiempo en tren a Madrid y apoyo al expediente de la Catedral JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Martes, 8 octubre 2019, 18:25

Comida de campaña y centenario. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, anunció este martes en Jaén la rebaja de las peonadas para los trabajadores eventuales del campo, dentro de un plan para el sector agroalimentario y ganadero en todas las regiones afectadas por el «atropello arancelario» del presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo dijo el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección el 10N, en una comida mitin celebrada en un hotel a las afueras de la capital jienense, a la que llegó con casi media hora de retraso procedente de Córdoba y camino de Granada, en la que el PSOE provincial aprovechó para iniciar los actos de su centenario y en la que estuvo acompañado por Susana Díaz, a la que mencionó y elogió en varias ocasiones.

El dirigente provincial, Francisco Reyes, le había solicitado instantes antes esa reducción de jornales para poder acceder al subsidio agrario que «creó Felipe González», dada la escasez de cosecha de aceituna que se avecina por la sequía, así como medidas contra los aranceles anunciados por EE UU, contra la despoblación y contra el cambio climático, así como la continuación de la autovía A-32 (Bailén-Albacete) y reducir las cuatro horas del viaje por tren de Jaén a Madrid. Por su parte, el dirigente del PSOE de la capital y alcalde, Julio Millán, pidió a Sánchez ayuda para la candidatura de la Catedral de Jaén a Patrimonio de la Humanidad. Solo intervinieron ambos como 'teloneros'.

Sánchez

El candidato a la reelección afirmó que la 'E' del PSOE también es «la E de empleo digno» y garantizó que un Gobierno socialista «eliminará los aspectos más lesivos de la reforma laboral, aprobará un nuevo Estatuto de los Trabajadores y dará respuesta, entre otras cosas, a la situación de los falsos autónomos».

Sánchez avisó que el próximo 10 de noviembre el PSOE tiene que ganar «de manera mucho más rotunda» para que no se repita la situación de los últimos meses, en la que «se ha impuesto el bloqueo y nos hemos visto abocados a la repetición de elecciones». «La pregunta que tenemos que responder es si queremos que España avance. Tenemos que elegir entre avanzar en justicia social, convivencia y limpieza, y retroceder. Nosotros queremos ahora Gobierno porque hay mucho que hacer en España», subrayó.

En este sentido, advirtió que con esta parálisis «se están perdiendo muchas oportunidades» y que es necesario un Gobierno fuerte «frente a las amenazas» existentes, como la guerra comercial, el Brexit o el enfriamiento de la economía. «Quien quiera avanzar, la propuesta es el PSOE. Quien quiera bloquear, tiene muchas opciones. Pero habrá que preguntarse de qué sirve un sistema político con 20, 50 o 1.000 partidos si al día siguiente de las elecciones, lo que se impone es el bloqueo y no hay un Gobierno que atienda las urgencias de la ciudadanía», cuestionó.

En este punto, valoró lo ocurrido en Portugal, donde la izquierda permite gobernar a la izquierda. Aunque animó a no entrar en lamentos y reproches, Sánchez sí quiso recordar que en 4 ocasiones una parte de la izquierda española ha impedido un Gobierno de izquierdas. «Ya me gustaría tener esa izquierda de Portugal en España», admitió. Sobre la derecha, dijo que ésta «no tiene remedio», ya que «cuando pueda sumar con la ultraderecha, suma; cuando no puede sumar, bloquea; y cuando gobierna, recorta derechos y libertades».

Sánchez alertó de que el PP «no está haciendo campaña porque no le interesa que haya movilización y no le interesa que se movilice la izquierda». «Nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía dos cosas: si no quieren más bloqueo, la única opción es el PSOE; y que nosotros estamos aquí para consolidar ese giro social y que necesitamos cuatro años para ello», sentenció.

El PSOE provincial ha iniciado los actos de su primer centenario. / IDEAL

También habló de la lucha contra el cambio climático y de la necesidad de que haya «equilibrio social y territorial». Para ello, abogó por una política de repoblación, porque España «no es solo urbano, también es rural», y apostó por «sentar las bases de una reforma para que no haya provincias que sufran despoblación y se sientan abandonadas».

En este punto, recordó la importancia del sistema de financiación autonómica, donde Andalucía es «una de las grandes damnificadas». Argumentó que para definir el sistema hay que fijar prioridades: «hay que ver si queremos una educación al 5% del PIB como quiere el PSOE o al 3%, hacia donde nos llevaba el PP; una sanidad al 7% del PIB, como quiere el PSOE, o al 5% al que nos llevaba el PP abriendo la puerta a la privatización». Será también entonces cuando haya que ver «quién paga más y quién paga menos», si bien recalcó que la posición del PSOE está clara: «que quienes más tienen, más contribuyan a la Hacienda Pública».

Reyes y Millán

Por su parte, el líder del PSOE provincial recordó en su intervención que no tenían que haberse celebrado elecciones, «fruto del pacto de las derechas e independentistas, que echaron para atrás unos magníficos presupuestos para la provincia de Jaén». En este sentido, Francisco Reyes puntualizó que las derechas y la extrema derecha, con la complicidad de Podemos, han bloqueado el gobierno progresista: «han pensado antes en las sillas que en el interés general».

Y aseguró que Jaén volverá a ser la provincia donde el PSOE vuelva a obtener el mejor resultado porcentual. «Porque en Jaén tenemos problemas, pero sabemos valorar que cuando mejor le ha ido a la provincia es cuando había un gobierno socialista en la Moncloa», añadió.

Respecto a la celebración del centenario, Reyes ha comentado que el PSOE «no es un partido que nació fruto de la improvisación» y que van a seguir recorriendo toda la geografía provincial «para conseguir que siga habiendo un gobierno socialista en España».

Y el alcalde de Jaén, que fue el primero en intervenir, dio las gracias a quienes llenaron el salón comedor del hotel, recordó que en la anterior visita de Sánchez solo era aún candidato a la alcaldía y, dirigiéndose al presidente del Gobierno en funciones, le dijo: «No te pido nada, solo que después del 10 de noviembre, cuando seas presidente del Gobierno, hagas una visita a la ciudad de Jaén. Y te lo pido para que nos ayudes, entre otras cosas, con el expediente de la Catedral de Jaén, para lograr que sea denominada Patrimonio de la Humanidad».