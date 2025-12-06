El Jaén Paraíso Interior FS supera su primera final y mantiene intactas las opciones de Copa

Satisfechos. El Jaén Paraíso Interior FS solventó con oficio y carácter una auténtica final anticipada en la lucha por los puestos de Copa. Los amarillos ... doblegaron por un total de 4-3 al colista, Family Cash Alzira, en un duelo marcado por los altibajos, la intensidad y un tramo final cargado de emoción. El conjunto valenciano mostró una versión muy competitiva, pero acabó sucumbiendo ante el empuje local.

Primer tiempo

Del desconcierto inicial a la reacción antes del descanso. El choque comenzó con alternancia en la posesión y un ritmo alto desde el primer minuto. Jaén apostó por el quinteto formado por Espíndola, Power, Michel, Bynho y Alan; Alzira lo hizo con Pereira, Rubi, Pablo, Yunii y Brau. Los primeros compases dejaron una sensación extraña en el cuadro jiennense: le costó enlazar ataques fluidos y, ante esa falta de claridad, el guardameta Espíndola asumió más protagonismo ofensivo del habitual, apareciendo con frecuencia en campo rival para generar superioridad.

De hecho, la primera ocasión clara del partido llegó con un disparo lejano de Joao Salla, bien repelido por Pereira. El encuentro se abrió tras un error local. Una incorporación al ataque de Espíndola dejó un balón dividido que Alzira transformó en un contragolpe letal. Pablo Ibarra no perdonó en el mano a mano y puso el 0-1, golpeando el ánimo local.

El tanto espoleó a los visitantes, que pudieron ampliar ventaja con dos llegadas consecutivas de Cristian Povea frustradas por el meta brasileño. La intensidad también dejó la primera amarilla, para Yunii, por un empujón sobre Mati Rosa. Jaén intentaba reaccionar, aunque sin la chispa adecuada, mientras Alzira alcanzaba muy pronto las cinco faltas. Sin embargo, el doble penalti que tuvo Joao Salla en el minuto 13 fue neutralizado por un soberbio Pereira, que comenzaba a erigirse en figura del partido.

Cuando más incómodo se veía el conjunto amarillo, llegó un mazazo inesperado: un desajuste en la salida de balón permitió a Cola plantarse solo ante Espíndola para firmar el 0-2 con mucha sangre fría. El golpe activó definitivamente a los de Dani Rodríguez. Dani Zurdo empezó a desbordar con descaro y, justo antes del descanso, rubricó una acción individual de enorme calidad para recortar distancias. El Olivo Arena apretó y, en la siguiente acción, Lemine cazó un balón suelto en la frontal para clavar el 2-2 que dejaba otra lectura del partido al paso por vestuario

Segunda parte

Intercambio de golpes y un final decidido por la insistencia El Jaén Paraíso Interior FS salió con un punto más de energía tras el descanso. Apenas habían pasado segundos cuando Brandi recuperó un balón en zona alta que dejó a Power ante el gol, aunque sin acierto. La dinámica era de ida y vuelta y el cierre argentino volvió a tener una ocasión manifiesta sin lograr concretar. Sin embargo, cuando Jaén parecía asentado, Alzira volvió a golpear. Cristian, muy atento a un rechace tras un disparo de su compañero, empujó el 2-3 en el minuto 25.

El Jaén reaccionó de inmediato con un misil de Salla que significaba el empate, pero la acción fue anulada tras revisión VIR solicitada por Braulio Correal. A pesar del contratiempo, los jiennenses no perdieron el pulso. Y fue Espíndola, insistente durante todo el partido, quien firmó el empate (3-3) con un disparo potente desde la zona central, culminando lo que había buscado sin premio en el primer acto. El duelo entró entonces en una fase más física, con acciones de mayor dureza y un ritmo frenético. Pereira continuó erigiéndose como salvador para Alzira con varias intervenciones de enorme mérito. Ibarra y Yunii, por su parte, llevaban el peso ofensivo de un conjunto valenciano que se negaba a bajar los brazos.

La ocasión más clara para desnivelar antes del tramo final fue de Dani Zurdo, que tras una gran acción individual estrelló su remate en el poste. El Jaén, impulsado por un Olivo Arena encendido, terminó volcado en busca del triunfo. El premio llegó a falta de tres minutos: Power, generoso, asistió a Bynho para que el brasileño empujara el 4-3 y desatara la celebración en la grada. Alzira apostó entonces por el portero jugador. Ibarra rozó el empate con un remate al segundo palo y el equipo visitante enlazó posesiones largas, pero Jaén supo gestionar el final del encuentro con temple y oficio para amarrar una victoria vital.