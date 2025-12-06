Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las acciones del partido en el Olivo Arena. JUAN PEDRO SÁNCHEZ
El Jaén Paraíso Interior FS supera su primera final y mantiene intactas las opciones de Copa

Los amarillos doblegaron por 4-3 al colista, Family Cash Alzira, en un duelo marcado por los altibajos, la intensidad y un tramo final cargado de emoción

R. I.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:15

Satisfechos. El Jaén Paraíso Interior FS solventó con oficio y carácter una auténtica final anticipada en la lucha por los puestos de Copa. Los amarillos ... doblegaron por un total de 4-3 al colista, Family Cash Alzira, en un duelo marcado por los altibajos, la intensidad y un tramo final cargado de emoción. El conjunto valenciano mostró una versión muy competitiva, pero acabó sucumbiendo ante el empuje local.

