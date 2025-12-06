Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunos de los ganadores de la San Antón del pasado año. ideal
15 euros

El plazo de inscripción para la San Antón abrirá el 9 de diciembre

Estará disponible en www.jaenciudaddelatletismo.es hasta las 23:59 horas del 27 o hasta que se agoten los 10.000 dorsales disponibles de la prueba B (adultos y élite) y los 2.000 de la A (infantil)

Manuela Millán

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

El plazo de inscripción para la edición número 43 de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se celebrará el próximo sábado 17 ... de enero de 2026, se abrirá el martes 9 de diciembre a las 9:00 de la noche. Estará abierto hasta las 23:59 horas del día 27 del mismo mes o hasta que se agoten los 10.000 dorsales disponibles de la prueba B (adultos) y los 2.000 de la A (infantil). Los interesados en participar podrán inscribirse en la plataforma www.jaenciudaddelatletismo.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  3. 3 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  4. 4

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  5. 5 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  6. 6 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades
  7. 7 Arde un autobús sin pasajeros en la Ronda de los Olivares
  8. 8 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  9. 9 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  10. 10 Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén su Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El plazo de inscripción para la San Antón abrirá el 9 de diciembre

El plazo de inscripción para la San Antón abrirá el 9 de diciembre