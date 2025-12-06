Arden dos vehículos frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos

Dos vehículos han ardido de manera repentina en la madrugada de este sábado en la Calle Magdalena Alta de Jaén, frente a la iglesia de ... Santa María Magdalena, sin que se hayan producido heridos según ha informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Así, el incidente se produjo sobre las 01:45 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió aviso del incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional, que consiguieron controlar las llamas. Por el momento, no han trascendido las causas del origen del accidente