Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coche de bomberos. IDEAL
Suceso

Arden dos vehículos frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos

El incidente se produjo sobre las 01:45 horas de la noche, momento en el que el centro de emergencias recibió aviso del incidente.

E. P.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:51

Comenta

Dos vehículos han ardido de manera repentina en la madrugada de este sábado en la Calle Magdalena Alta de Jaén, frente a la iglesia de ... Santa María Magdalena, sin que se hayan producido heridos según ha informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  3. 3 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  4. 4

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  5. 5 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  6. 6 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  7. 7 Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén su Navidad
  8. 8 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  9. 9 El PSOE apela al espíritu de consenso de la transición
  10. 10 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arden dos vehículos frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos

Arden dos vehículos frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos