Arden dos vehículos frente a la iglesia de Santa María Magdalena de Jaén, sin heridos
El incidente se produjo sobre las 01:45 horas de la noche, momento en el que el centro de emergencias recibió aviso del incidente.
E. P.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:51
Dos vehículos han ardido de manera repentina en la madrugada de este sábado en la Calle Magdalena Alta de Jaén, frente a la iglesia de ... Santa María Magdalena, sin que se hayan producido heridos según ha informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
Así, el incidente se produjo sobre las 01:45 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió aviso del incidente.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional, que consiguieron controlar las llamas. Por el momento, no han trascendido las causas del origen del accidente
