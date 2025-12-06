Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tramo de la A-44 a su paso por Campillo de Arenas, donde ha tenido lugar el accidente. Google Maps

Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas

Tras el aviso de la sala coordinador, han acudido hasta el lugar efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para liberar a uno de los afectados que quedó atrapado bajo el vehículo

Agencias

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:41

Un joven de 27 años de edad ha muerto y otro de 20 años ha resultado herido a última hora de este pasado viernes al ... volcar una furgoneta en la A-44 a su paso por la localidad jiennense de Campillo de Arenas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

