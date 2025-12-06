Exposiciones y visitas culturales para el puente en Jaén

Comienzan las actividades navideñas. Se respira el impulso consumista, las luces ya iluminan las calles y se llenan de visitantes, curiosos y compradores que preparan ... las fiestas con una repentina prisa. Que si falta el árbol, la decoración o toca hacer acopio de turrones. A pesar de que el Puente de la Constitución o de la Inmaculada para muchos es el inicio de la Navidad, con el montaje del árbol en familia, es también la oportunidad de pasar un tiempo con los demás y, también, buscar actividades diferentes, más allá de pensar en envolver regalos o el menú de Nochebuena.

Así, son varias las propuestas que hay en la provincia de Jaén para este puente. Para los amantes de la fotografía, podrán acudir al Centro Cultural de los Baños Árabes, donde se expone temporalmente 'Saris de seda, realidades desveladas'. exposición fotográfica explora las realidades de mujeres y niñas de la India marcadas por la exclusión, la enfermedad, la desigualdad y el abandono. Las imágenes buscan ir más allá de la estética de los saris de seda para revelar las historias de lucha, dignidad y resistencia que hay detrás de ellas. El proyecto, desarrollado durante varias estancias en la India y con imágenes de Alfonso Infantes, Julio Mesa, Carmen Molina y Carlos Peris, convierte la exposición en un espacio de diálogo y creación, invitando a la empatía a través de las ventanas que abre a otras vidas. Se puede visitar hasta el 11 de enero.

En la Antigua Escuela de Magisterio se encuentra la exposición 'Verónicas: el eco del Santo Rostro', comisariada por Ángel Marchal Jiménez. El público asistente encontrará una selección de obras centradas en la iconografía de las Verónicas y su relación con la reliquia del Santo Rostro. Abierta hasta el 16 de febrero.

Por otro lado, en el Colegio de Arquitectos, se encuentra el proyecto cultural impulsado por la Universidad de Jaén, con el objetivo de establecer un diálogo entre el arte y la ciencia: 'Mujer y arte: la escultura como manifestación social y científica'. La muestra combina la obra escultórica de Juan de Dios Sánchez García con los estudios de psicología social de la doctora Esther López Zafra, catedrática de la UJA. El público asistente podrá encontrar una reflexión profunda sobre la figura femenina en la sociedad, abordando temas como los estereotipos que condicionan a las mujeres, la resiliencia, el liderazgo de género (con obras como 'Firmeza') y el dolor de la violencia de género (reflejado en la obra 'Fragmentada'). Concluye el 16 de diciembre.

De museos

En los lugares comunes de exposición en Jaén están, además, de celebración. Es lo que ocurre en el Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén, que cumple 110 años y, hasta el 31 de diciembre, ofrece un recorrido histórico por su pasado, presente y futuro. La exposición incluye las obras fundamentales de esta institución, presentando las circunstancias que permitieron la formación de las colecciones, la construcción del actual edificio y los principales hitos históricos del periodo.

Además, el Museo Íbero cuenta con una actividad específica para el puente. El 6 de diciembre habrá un taller de 'Magia en la Antigüedad', pensado para disfrutarlo en familia con la intención de conocer la procedencia griega de las varitas mágicas, los ritos íberos que se hacían para construir o destruir un edificio o los rituales adivinatorios romanos, entre otras prácticas. Todo ello además de crear objetos propios mágicos para los asistentes. Será a las 12:00 horas y se pide reserva telefónica previa.

También se requiere confirmar asistencia para aquellos que deseen acudir a la visita guiada del día 7 de diciembre, en un recorrido por las exposiciones del museo y descubrir algunas de las piezas más emblemáticas con Eva de Dios, pensado para el público adulto. A las 12:00 horas.

Para los que prefieran una actividad al aire libre, en el Enclave Arqueológico Oppidum de Puente Tablas se ofrecerá una visita teatralizada, acompañando a los habitantes del Oppidum, en clave de humor, para descubrir cómo vivían los íberos en esta antigua ciudad fortificada. De la interpretación se encarga La Irremediable Compañía y está pensado para hacer reír y disfrutar a toda la familia, a las 12:00 horas, el 7 de diciembre.