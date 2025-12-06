Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Programación para el mes de diciembre en el Museo Provincial de Jaén. E. L.

Exposiciones y visitas culturales para el puente en Jaén

Propuestas para realizar en familia durante los días festivos en la provincia jienense

Enara López de la Peña

Jaén

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:00

Comenta

Comienzan las actividades navideñas. Se respira el impulso consumista, las luces ya iluminan las calles y se llenan de visitantes, curiosos y compradores que preparan ... las fiestas con una repentina prisa. Que si falta el árbol, la decoración o toca hacer acopio de turrones. A pesar de que el Puente de la Constitución o de la Inmaculada para muchos es el inicio de la Navidad, con el montaje del árbol en familia, es también la oportunidad de pasar un tiempo con los demás y, también, buscar actividades diferentes, más allá de pensar en envolver regalos o el menú de Nochebuena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  3. 3 Moreno le recuerda al Gobierno que Andalucía «aprueba cada año los presupuestos»
  4. 4

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  5. 5 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  6. 6 El cartel del octavo centenario describe la esencia de la fe mariana y popular
  7. 7 Cuando las limitaciones se tornan en inmensas capacidades
  8. 8 Arranca una campaña de vigilancia del patinete eléctrico por Andújar
  9. 9 Villancicos, nieve y un mar de luces: así enciende Jaén su Navidad
  10. 10 Arde un autobús sin pasajeros en la Ronda de los Olivares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Exposiciones y visitas culturales para el puente en Jaén

Exposiciones y visitas culturales para el puente en Jaén