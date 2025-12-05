Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors

Linares resurge y vuelve a estar en el centro de la industria del motor. Jornada importante en la ciudad, que ha acogido la presentación oficial ... de Santana Motors, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los responsables de la empresa.

Montero ha subrayado que «se devuelve a Linares al pódium de las principales capitales de la industria de la automoción en Europa, abriendo una nueva etapa de colaboración e innovación tan importante para el adn de esta tierra».

Además, ha recordado la «apuesta por la automoción sostenible desde el Gobierno para impulsar la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos con precios asequibles a través de ayudas o las mejoras de los puntos de recarga».

Por su parte, Moreno ha trasladado que «Linares vive uno de los momentos más felices de su historia reciente y que recoge frutos tras el trabajo para relanzar su industria del motor». Una realidad que llega «tras una inversión de diez millones en una fábrica que espera crear 170 empleos y producir 20.000 unidades en los próximos tres años, pero que pretende ir más allá».

«En la primera reunión en China comprobé que este proyecto es un producto de una gran apuesta tras el contacto con las empresas inversoras que llegan a Linares, una tierra con vocación industrial», ha puesto en valor el presidente andaluz.

También los propios responsables de la empresa han puesto en valor «las alianzas con Linares» y el proyecto tan «ilusionante» que se inicia en la ciudad.