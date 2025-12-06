El belén napolitano reconfigura su escenografía

Uno de los clásicos de la Navidad en la capital es el belén napolitano de la Fundación Caja Rural de Jaén, que cada año se ... instala en las dependencias de la Catedral, bajo la lonja de la puerta norte con acceso por la calle Campanas.

El deán de la seo, Francisco Juan Martínez, lo bendijo este viernes antes de proceder a su apertura, para la que ya había gente esperando en la puerta. Este acto contó con la presencia de Luis Jesús García-Lomas y Pilar Rodrigo, gerente y responsable de Cultura de la citada fundación, respectivamente.

«Se ha convertido en un clásico porque es uno de los belenes más bellos con una clara evocación jienense, sobre todo en los edificios», indicó el deán. En él se recrean lugares emblemáticos de la ciudad como la Puerta del Ángel, el azulejo de la Virgen de la Capilla en la iglesia de San Ildefonso, la torre ochavada de la iglesia de la Magdalena, el compás del extinto convento de santa Úrsula, el pilar del Arrabalejo y el raudal de la Magdalena, entre otros.

La novedad que presenta este año es la apertura de una calle nueva entre el pilar del Arrabalejo y el raudal de la Magdalena al cambiar de posición este último conjunto.

Exotismo

Francisco Juan Martínez citó como alicientes «la riqueza de las imágenes, la belleza de los trajes y el exotismo de las figuras», así como su ubicación en un espacio propio de la Catedral que le aporta mayor realce aún si cabe. En esta misma línea se expresó el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, quien invitó a verlo tanto a jienenses como visitantes. «Este belén se ha convertido ya en un referente de Jaén. Recrea el nacimiento de Jesús a través de estas figuras napolitanas que son tan expresivas, lo que le da ese toque de riqueza y singularidad», explicó García-Lomas.

Permanecerá abierto de lunes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30. El 24 y 31 de diciembre solo se podrá visitar por la mañana, mientras que los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero estará cerrado. La entrada es gratuita.