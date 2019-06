Zahara se consagra con sus versiones en 'Ese programa del que usted me habla' El público aplaude las intervenciones de la artista en La2, la última, cantando 'Te echo de menos', de Kiko Veneno LAURA VELASCO Lunes, 3 junio 2019, 13:58

Hace unos meses, La2 estrenaba su 'Ese programa del que usted me habla', que de lunes a viernes ha repasado desde la perspectiva de la comedia la actualidad política, cultural, social y deportiva a través de diferentes secciones. En una de ellas, la ubetense Zahara ha tenido un papel de relevancia.

La artista ha sido la encargada de versionar al final del programa canciones conocidas. En el último, emitido el pasado jueves, hizo suyo el 'Te echo de menos' de Kiko Veneno, en presencia del mismo.

«En estos meses he aprendido mucho, he disfrutado y sobre todo he tenido la suerte de poder cantarle a artistas a los que admiro e incluso he podido hacerlo con ellos. De todas las versiones os dejo un trocito de esta, con la que me despedí de la temporada. Tuve el honor de cantar una de las canciones que más me ha acompañado en mi vida y de hacerlo ante la mirada de su creador. Ojalá vivir muchos más momentos como este», ha indicado en su cuenta de Instagram junto a un fragmento del vídeo.

Esta es solo una de las varias versiones que la ubetense ha realizado en estos meses, emocionando al público. En redes sociales, las reacciones no han podido ser más positivas, y sus seguidores han ensalzado la versatilidad de la artista y la dulzura que desprende. Algunos incluso han pedido un disco de versiones, mientras que otros (los más despistados) han admitido que han descubierto a la artista a raiz de su aparición en el programa.

Así, entre otras, Zahara ha versionado 'I shot the sheriff', de Bob Marley; 'El viaje de Chihiro', de Iván Ferreiro; 'El himno titular', de Carolina Durante; o 'Capitán tapón', de Alejandro Sanz.